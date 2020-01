40年前に製造された中古トラクターの相場が高騰している理由とは？

by Ross Hyperformance Engines さまざまな農業機械や貨物をけん引できる トラクター は、広大な農地を抱えるアメリカの農家にはなくてはならない車両です。そんなトラクターの中でも1970年代~1980年代に生産された古いモデルが、近年アメリカの中古トラクター市場において高値で取引されています。なぜ40年前という古いトラクターの人気が急激に高くなったのか、海外ニュースメディアのStarTribuneが解説しています。 For tech-weary Midwest farmers, 40-year-old tractors now a hot commodity - StarTribune.com http://www.startribune.com/for-tech-weary-midwest-farmers-40-year-old-tractors-now-a-hot-commodity/566737082/

