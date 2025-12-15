世界中の27億5000万軒の建物3Dデータを網羅したデータセット「GlobalBuildingAtlas」と3D地図が公開される
ミュンヘン工科大学が世界中のすべての建物を網羅した高解像度3Dデータセット「GlobalBuildingAtlas」を公開しました。GlobalBuildingAtlasは都市開発や防災などに役立つとされており、データセットを活用した3D地図も公開されています。
ESSD - GlobalBuildingAtlas: an open global and complete dataset of building polygons, heights and LoD1 3D models
https://essd.copernicus.org/articles/17/6647/2025/
All the world's buildings available as 3D models for the first time - TUM
https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/all-the-worlds-buildings-available-as-3d-models-for-the-first-time
GlobalBuildingAtlasを用いた3Dマップは以下のリンク先で公開されています。
GlobalBuildingAtlas LoD1
https://tubvsig-so2sat-vm1.srv.mwn.de/
3Dマップにアクセスすると「アクセスが集中しているため、データの読み込みが失敗する可能性がある」という注意書きが表示されました。利用規約をよく読んでから同意のチェックを入れて「OK」をクリック。
ミュンヘンの3Dマップが表示されました。
東京駅周辺の3Dマップを確認したいので、上部の検索欄に「tokyo station」と入力して丸の内ビルディングをクリック。
東京駅周辺の3Dマップが表示されました。
左上のボタンやホイールスクロールでマップのズームイン・ズームアウトが可能。
右上の赤枠で囲ったボタンにマウスポイントを合わせると、背景の地図を変更するメニューが表示されます。
Googleマップを背景に設定するとこんな感じ。
Googleマップの衛星写真を背景に設定することもできます。
GlobalBuildingAtlasで提供される3Dデータの97％は「LOD1」と呼ばれる粗めのデータです。赤枠で囲った部分には「円」の形をしていることで有名な日本銀行本店があるのですが、「円」の形にはなっていませんでした。
GlobalBuildingAtlasには2019年以降の衛星データから生成された27億5000万軒の建物が含まれており、従来のデータでは無視されがちな地域の建物も含まれているのが特徴です。試しに北朝鮮の平壌を確認してみたところ、3Dデータがしっかり含まれていました。
GlobalBuildingAtlasのデータセットは以下のリンク先からダウンロード可能です。
mediaTUM - Media and Publication Server
https://mediatum.ub.tum.de/1782307
また、データセットに関する詳細情報は以下のGitHubリポジトリで公開されています。
GitHub - zhu-xlab/GlobalBuildingAtlas
https://github.com/zhu-xlab/GlobalBuildingAtlas
・関連記事
無料で東京23区の3Dデータをブラウザで見られる「東京都デジタルツイン3Dビューア」を東京都が公開中 - GIGAZINE
「Google Earth」20周年を記念して「過去のストリートビューを確認する機能」が追加予定、過去の衛星画像も見放題なので夢洲や高速道路建設地などいろいろ見てみた - GIGAZINE
英単語を入力するとヨーロッパの各言語に翻訳して地図上に表示してくれる「European word translator」 - GIGAZINE
Apple純正マップのウェブ版でGoogleストリートビューっぽい機能が利用可能になったので使ってみた - GIGAZINE
歴史をさかのぼりながら変化を見ることができるインタラクティブ世界地図「Timemap」 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in サイエンス, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article The Global Building Atlas, a dataset cov….