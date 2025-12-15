2025年12月15日 07時00分 サイエンス

世界中の27億5000万軒の建物3Dデータを網羅したデータセット「GlobalBuildingAtlas」と3D地図が公開される



ミュンヘン工科大学が世界中のすべての建物を網羅した高解像度3Dデータセット「GlobalBuildingAtlas」を公開しました。GlobalBuildingAtlasは都市開発や防災などに役立つとされており、データセットを活用した3D地図も公開されています。



ESSD - GlobalBuildingAtlas: an open global and complete dataset of building polygons, heights and LoD1 3D models

https://essd.copernicus.org/articles/17/6647/2025/



All the world's buildings available as 3D models for the first time - TUM

https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/all-the-worlds-buildings-available-as-3d-models-for-the-first-time



GlobalBuildingAtlasを用いた3Dマップは以下のリンク先で公開されています。



GlobalBuildingAtlas LoD1

https://tubvsig-so2sat-vm1.srv.mwn.de/



3Dマップにアクセスすると「アクセスが集中しているため、データの読み込みが失敗する可能性がある」という注意書きが表示されました。利用規約をよく読んでから同意のチェックを入れて「OK」をクリック。





ミュンヘンの3Dマップが表示されました。





東京駅周辺の3Dマップを確認したいので、上部の検索欄に「tokyo station」と入力して丸の内ビルディングをクリック。





東京駅周辺の3Dマップが表示されました。





左上のボタンやホイールスクロールでマップのズームイン・ズームアウトが可能。





右上の赤枠で囲ったボタンにマウスポイントを合わせると、背景の地図を変更するメニューが表示されます。





Googleマップを背景に設定するとこんな感じ。





Googleマップの衛星写真を背景に設定することもできます。





GlobalBuildingAtlasで提供される3Dデータの97％は「LOD1」と呼ばれる粗めのデータです。赤枠で囲った部分には「円」の形をしていることで有名な日本銀行本店があるのですが、「円」の形にはなっていませんでした。





GlobalBuildingAtlasには2019年以降の衛星データから生成された27億5000万軒の建物が含まれており、従来のデータでは無視されがちな地域の建物も含まれているのが特徴です。試しに北朝鮮の平壌を確認してみたところ、3Dデータがしっかり含まれていました。





GlobalBuildingAtlasのデータセットは以下のリンク先からダウンロード可能です。



mediaTUM - Media and Publication Server

https://mediatum.ub.tum.de/1782307



また、データセットに関する詳細情報は以下のGitHubリポジトリで公開されています。



GitHub - zhu-xlab/GlobalBuildingAtlas

https://github.com/zhu-xlab/GlobalBuildingAtlas

