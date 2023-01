超高精度な国産音声認識AI「ReazonSpeech」が無償公開されたので文字起こし機能を使ってみた

・関連記事

無料でOpenAIの「Whisper」を使って録音ファイルから音声認識で文字おこしする方法まとめ - GIGAZINE



面倒な文字起こし作業を一瞬で実行可能なLINE製AI音声認識アプリ「CLOVA Note」の使い方まとめ - GIGAZINE



無料で自動文字起こししてくれるMicrosoft製アプリ「Group Transcribe」を使ってみた - GIGAZINE



Google Chrome上でマイクから録音した声をリアルタイムで文字に書き起こしてくれる「The Recording Studio」 - GIGAZINE



Googleの音声認識エンジンを使って音声ファイルから文字起こししてみた - GIGAZINE



無料で使える音声の文字起こしに便利な機能を搭載したツール「テープ起こしプレーヤー」 - GIGAZINE



2023年01月20日 12時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.