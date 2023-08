Metaが日本語音声を入力するだけで「文字起こし」「翻訳」「吹き替え」を実行できるAI「SeamlessM4T」を公開、英語や中国に翻訳可能で無料で使えるデモも公開されたので使ってみた

以下のムービーを再生すると、文章を読み上げて翻訳するまでの一連の流れや吹き替え音声の精度を確認できます。文字起こし結果も翻訳結果も良好で、吹き替え結果もクリアに出力されています。 Metaの文字起こし&翻訳&吹き替えAI「SeamlessM4T」を使って日本語音声を英語や中国語に翻訳してみた - YouTube なお、SeamlessM4Tはローカルにインストールして動作させることもできます。詳しいインストール手順は以下のリンク先で確認できます。 GitHub - facebookresearch/seamless_communication: Foundational Models for State-of-the-Art Speech and Text Translation https://github.com/facebookresearch/seamless_communication

Metaが音声を入力するだけで「文字起こし」「別言語への翻訳」「別言語への吹き替え」を実行できるAI「 SeamlessM4T 」を2023年8月22日(火)に公開しました。SeamlessM4Tは日本語音声の入力にも対応しており、日本語・英語・中国語・フランス語などを含む35言語への出力をサポートしているとのこと。誰でも使えるデモも公開されていたので、実際にデモを使ってどれだけの精度で文字起こしや吹き替えを実行できるのか試してみました。 Introducing SeamlessM4T, a Multimodal AI Model for Speech and Text Translations | Meta https://about.fb.com/news/2023/08/seamlessm4t-ai-translation-model/ Introducing a foundational multimodal model for speech translation https://ai.meta.com/blog/seamless-m4t/ 文字起こしAIや翻訳AIは複数存在していますが、既存のAIの多くは「文字起こしだけ」「翻訳だけ」といったように単一の機能しか備えていません。Metaが新たに開発したSeamlessM4TはマルチモーダルなAIで、単一のAIだけで「文字起こし」「別言語への翻訳」「別言語への吹き替え」といった複数の操作を実行できます。

2023年08月23日 10時56分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

