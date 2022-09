無料でOpenAIの「Whisper」を使って録音ファイルから音声認識で文字おこしする方法まとめ

・ffmpegのインストール 音声と映像を処理するffmpegをインストールします。ffmpegのインストールはパッケージ管理ソフトのChocotrayを介して行います。 Chocolatey Software | Chocolatey - The package manager for Windows https://chocolatey.org/ Chocotrayのインストールは、Windows PowerShellから。Windowsのスタートメニューに「powershell」と打ち込むと表示されるので、管理者として実行します。

・関連記事

OpenAIが高性能文字起こしAI「Whisper」を発表、日本語にも対応し早口言葉や歌詞も高精度に文字起こし可能 - GIGAZINE



画像生成AI「DALL・E 2」で絵柄はそのままに背景や続きを追加する新機能「アウトペインティング」が登場 - GIGAZINE



子どもが思い描く「ポケモンの物語」を文章生成AI「GPT-3」と画像生成AI「DALL・E」のコンビで再現するとこんな感じ - GIGAZINE



面倒な文字起こし作業を一瞬で実行可能なLINE製AI音声認識アプリ「CLOVA Note」の使い方まとめ - GIGAZINE

2022年09月29日 06時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.