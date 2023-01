アイスに「キャンディ」を混ぜ込んでザクザク食感を生み出したカップアイス「ザクポップ カスタードプリン味」試食レビュー

明治から、カスタードアイスにカラメル味のキャンディ素材を混ぜ込んで「ザクザク食感」を味わえるようにしたというアイス「 ザクポップ カスタードプリン味 」が2023年1月30日(月)から登場します。 カラメル味キャンディでやみつきになるザクザク食感!“かむ”を楽しむ新感覚アイス!「ザクポップ カスタードプリン味」1月30日 コンビニエンスストア限定 新発売/全国 | 2023年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2023/0119_01/index.html これが「ザクポップ カスタードプリン味」です。

2023年01月20日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

