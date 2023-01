PayPalでサイバー攻撃が発生し約3万5000人分の個人情報が流出していたことが判明

PayPal accounts breached in large-scale credential stuffing attack https://www.bleepingcomputer.com/news/security/paypal-accounts-breached-in-large-scale-credential-stuffing-attack/ PayPal says crooks accessed 34,942 customers' info • The Register https://www.theregister.com/2023/01/19/paypal_data_breach/ PayPalでは2022年12月6日から12月8日に、パスワードの使い回しによって漏えいしたユーザー名やパスワードを総当たり的に検証することでアカウントにアクセスする「 クレデンシャルスタッフィング攻撃 」が発生しました。 PayPalによると、ハッカーは3万4942人のユーザーの氏名や生年月日、住所、 社会保障番号 、個人の納税者番号にアクセス可能であったことを2022年12月20日までの調査で確認しています。 PayPalは個人情報が流出したとされる約3万5000人のユーザーに (PDFファイル) 通知書 を送信し、「この事件の結果としてあなたの個人情報が悪用されたこと、またはあなたのアカウントに不正な取引があったことを示す情報はありません。また、ログイン資格情報がPayPalシステムから取得されたという証拠もありません」と報告しています。

2023年01月20日 11時13分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

