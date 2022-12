2022年12月07日 17時40分 ウェブアプリ

Google検索をするとChatGPTの回答も表示してくれるブラウザ拡張機能「ChatGPT for Google」



対話型AI「ChatGPT」はユーザーと自由に対話して自然な文章を出力するモデルで、ビジネスアドバイザーとして十分使えると評価されるほどの能力を持っています。そんなChatGPTの回答をGoogleの検索結果と一緒に表示するChrome・Firefox拡張機能が登場したので、実際に使ってみました。



◆目次

1:導入の手順

2:実際に使ってみた



◆1:導入の手順

「ChatGPT for Google」はChrome版とFirefox版が提供されているので、今回はChrome版を試します。まずは拡張機能の配布ページにアクセスして「Chromeに追加」をクリックします。





続いて「拡張機能を追加」をクリックします。





実際に使うにはChatGPTの開発元であるOpenAIのアカウントが必要なので、公式サイト(chat.openai.com)にアクセスしてアカウントを作成します。まずは上記サイトにアクセスして「Sign up」をクリックします。





メールアドレスを入力し、「Continue」をクリック。





パスワードを入力して「Continue」をクリックします。





入力したメールアドレス宛に以下のようなメールが届いているので、「Verify email address」と書かれたリンクをクリック。





リンク先で名前を入力し、「Continue」をクリックします。





続いて電話番号を入力して「Send code」をクリック。





次の画面で電話番号宛てに送られてきた6桁の数字を入力します。





続けてOpenAIを利用する主目的を選択します。





選択したら「Continue to account」をクリックし、アカウント作成を完了させます。





次にGoogleで適当なワードを検索します。





ページの右上に「Please login at chat.openai.com first」と表示されるので、「chat.openai.com」に再度アクセスします。





今度は「Log in」をクリック。





メールアドレスを入力して「Continue」をクリックします。





パスワードを入力して「Continue」をクリック。これでようやく準備完了です。





◆2:実際に使ってみた

拡張機能を導入すれば、あとは通常どおりGoogle検索を行うだけでOK。Google検索結果の横に回答を表示してくれます。「GIGAZINEってどんなサイト?」と検索してみると、「おそらくそれは『giga』という単語を用いて、そのサイトが大量の情報を提供することを表していると思われます」という感じにややあやふやな答えが返ってきました。





次に「カレー 作り方」と検索してみました。これはより詳細に表示され、材料や手順などを細かく教えてくれました。





ChatGPTは2021年までのデータでトレーニングされたモデルのため、2022年に起こった出来事についてはうまく答えることができません。残念ながら未来の出来事も答えられないようで、記事作成時点でまだ決まっていない「2022 FIFAワールドカップ」の優勝国を聞いてみたのですが、「そのような情報はありません」と返されてしまいました。





このほか、「トムクルーズが出てるカッコイイ映画」などの曖昧な質問にも一見正しく答えたように見えましたが、その実「ミッション:インポッシブル5」や「ロイヤル・トリックス」といったこの世に存在しないであろうタイトルを挙げています。





また、「yt-dlpで動画をダウンロードする方法」と検索した時は正しい手順を解説してくれました。





実際に存在するキャラクターについて「登場することはありません」と否定するなど、ChatGPTの実力が推し量れていい感じ。Google検索が楽しく感じられそうです。