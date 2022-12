素粒子物理学に必須級のソフトウェア「FORM」の保守はたった1人の老科学者が担っている、新しい機器では使えなくなり研究が停滞する危険性

1980年代に開発され、それ以来30年以上にわたって最先端の素粒子物理学で使われ続けているソフトウェア「 FORM 」の陳腐化が進んでおり、もし使えなくなればこの分野の研究者にとって手痛い打撃になる危険性があると、科学系ニュースサイトのQuanta Magazineが報じました。 Crucial Computer Program for Particle Physics at Risk of Obsolescence | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/crucial-computer-program-for-particle-physics-at-risk-of-obsolescence-20221201/ Quanta Magazineによると、科学の中でも素粒子物理学は特に長大な方程式を扱う研究分野だとのこと。例えば、 大型ハドロン衝突型加速器 で新しい素粒子を探す研究では、粒子が光速に近い速度で衝突する結果を予測するために ファインマン・ダイアグラム という図が何千枚も作成されますが、その1つ1つが何百万項からなる複雑な数式を内包しています。 このような数式の計算には 数式処理システム と呼ばれるソフトウェアが必要ですが、その中でも傑出しているのがオランダの素粒子物理学者であるJos Vermaseren氏によって開発された「FORM」です。

2022年12月07日 16時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1l_ks

