他のアリを洗脳して巣をまるごと乗っ取ってしまうサムライアリの習性とは？

・関連記事

推定10億匹のカニが消失しアラスカのカニ漁シーズンがキャンセルに - GIGAZINE



「一生に1羽の伴侶を大事にする」というペンギンは本当に一夫一妻制なのか? - GIGAZINE



地球上の全アリの数は「2京匹」 - GIGAZINE



「農業を実践する哺乳類」が人間以外で初めて確認される - GIGAZINE



昆虫が「痛み」を感じている可能性があるという研究結果 - GIGAZINE

2022年12月07日 15時36分00秒 in 生き物, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.