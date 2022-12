対話AI「ChatGPT」を使って未知の言語「スライム語」を発明するという試み

人間が書いたものと見分けがつかないくらいに高精度な文章を書ける言語モデル「 GPT-3 」などを開発するAI研究組織のOpenAIがリリースした、対話に最適化されたAI言語モデルが「 ChatGPT 」です。このChatGPTに新しい言語を発明させるという取り組みに、 ディラン・ブラック 氏が挑戦しています。 I Taught ChatGPT to Invent a Language - by Dylan Black https://maximumeffort.substack.com/p/i-taught-chatgpt-to-invent-a-language これまでChatGPTを使って フィクションを書く など、さまざまなことに挑戦してきたというブラック氏は、「ChatGPTが言語処理に最適化されているので、自己矛盾のない新しい言語を発明し、その言語を英語に翻訳するプログラムを作成することができるのでは?」と考えたそうです。 そこで、ブラック氏はChatGPTと対話しながら、「今日は独自の言語を生み出したいと思います。明示的に指示しない限り即興をしないでください」「今回作り出す言語はスライムが話す『Glorp(スライム語)』という言語にしましょう」「スライム語の一般名詞を10個作ってください。そして、それを英語に翻訳してください」と入力。 その結果、ChatGPTが生み出したスライム語の10単語が以下。 1: 家(House)=Glom 2: 木(Tree)=Trom 3: 食べ物(Food)=Slop 4: 水(Water)=Plop 5: 太陽(Sun)=Glow 6: 月(Moon)=Gloon 7: 空(Sky)=Floom 8: 大地(Earth)=Drom 9: 火(Fire)=Splom 10: 空気(Air)=Ploom 続いて、「スライム語の一般動詞を10個作ってください」とChatGPTに命令。その結果生まれた10個の動詞が以下。これに加えて、スライムもスライム語で定義しています。 1: 食べる(Eat)=Splog 2: 飲み(Drink)=Plog 3: 見る(See)=Glog 4: 聞く(Hear)=Flog 5: 触れる(Touch)=Tlog 6: かぐ(Smell)=Slog 7: 歩く(Walk)=Glom 8: 話す(Talk)=Plom 9: 書く(Write)=Trom 10: 読む(Read)=Drom 11: スライム(slime)=Gloop さらに、スライム語の文法を定義するために「 対格 ・ 属格 ・ 具格 という3つの語尾を持ったものにしたい」とChatGPTに提案したところ、ChatGPTは以下のように提案してきたそうです。 対格: ~g 属格: ~s 具格: ~t これにより、スライムにスライム語で格語尾を適用すると以下のようになります。 対格: Gloopg 属格: Gloops 具格: Gloopt これだと読みづらかったため、「格語尾に追加するのは母音にしよう」とブラック氏が提案したところ、ChatGPTは格語尾を以下のように修正しました。 対格: ~a 属格: ~e 具格: ~i ここで、さっそく簡単なスライム語の文章を作成してみることに。「The slime sees the food.(スライムが食べ物を見ている)」をスライム語に翻訳するようChatGPTにお願いしてみたところ、出力されたのが以下の文章。

2022年12月07日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

