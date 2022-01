イルカのクリトリスは人間のように「セックスでの快楽」を得るために存在するという新説が登場

人間と同じように繁殖以外の目的で性行為を行うことで知られるイルカですが、メスのイルカにはクリトリスのような器官が存在し、それが性的な快楽を得るために機能している可能性が研究により示されました。 Evidence of a functional clitoris in dolphins: Current Biology https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.11.020

・関連記事

「イルカが性的にアピールしてくる」という理由でビーチが水泳禁止に - GIGAZINE



イルカの目には、人間はどのように映っているのか? - GIGAZINE



魚やその他の海洋動物が溺れることはあるのか? - GIGAZINE



世界で初めて「クリトリスへの刺激」に対応する脳領域がマッピングされる - GIGAZINE

2022年01月12日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.