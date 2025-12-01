人間が寝ている時に見る「夢」は年齢と共にどのように変わるのか？
寝ている時に見る夢の内容は人それぞれで、幼い子どもは「ベッドの下にモンスターがいる」といった夢を見る一方、忙しい社会人は「締め切りに追われて苦しむ」といった夢を見るかもしれません。「年齢によって夢が変化するという科学的証拠はあるのか？」という疑問について、科学系メディアのLive Scienceがまとめています。
Do your dreams change as you age? | Live Science
https://www.livescience.com/health/dreams/do-your-dreams-change-as-you-age
加齢によって夢の内容がどう変化するのかについては、ほとんど研究されていません。イタリアのルッカIMT高等研究学校で睡眠・可塑性・意識体験研究グループの責任者を務めるジュリオ・ベルナルディ博士は、「夢は想像力や記憶、感情に関わる神経系に依存しており、これらはすべて加齢と共に発達し、再編成されます。しかし、生涯を通じて夢がどのように変化するのかを体系的に検証した研究は、驚くほど少ないのです」と述べています。
とはいえ、年齢と夢の関連性について調べた研究がないわけではありません。合計約300件の夢の報告について調査した2005年の研究では、人生の段階に応じて人々が報告する夢の形式が異なることがわかっています。具体的には、若い人は夢をより鮮明に見て、感じ取っている傾向がある一方、高齢者はより複雑で、感情的ではない状況の夢を報告する傾向があります。
人々の夢がどのように変化するのかについての最も単純かつ一般的な説明のひとつは、「continuity hypothesis(連続体仮説)」と呼ばれるものです。この理論によれば、夢はその人が起きている時の体験を反映している可能性があるとのこと。
