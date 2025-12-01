人間が寝ている時に見る「夢」は年齢と共にどのように変わるのか？



寝ている時に見る夢の内容は人それぞれで、幼い子どもは「ベッドの下にモンスターがいる」といった夢を見る一方、忙しい社会人は「締め切りに追われて苦しむ」といった夢を見るかもしれません。「年齢によって夢が変化するという科学的証拠はあるのか？」という疑問について、科学系メディアのLive Scienceがまとめています。



Do your dreams change as you age? | Live Science

https://www.livescience.com/health/dreams/do-your-dreams-change-as-you-age





加齢によって夢の内容がどう変化するのかについては、ほとんど研究されていません。イタリアのルッカIMT高等研究学校で睡眠・可塑性・意識体験研究グループの責任者を務めるジュリオ・ベルナルディ博士は、「夢は想像力や記憶、感情に関わる神経系に依存しており、これらはすべて加齢と共に発達し、再編成されます。しかし、生涯を通じて夢がどのように変化するのかを体系的に検証した研究は、驚くほど少ないのです」と述べています。



とはいえ、年齢と夢の関連性について調べた研究がないわけではありません。合計約300件の夢の報告について調査した2005年の研究では、人生の段階に応じて人々が報告する夢の形式が異なることがわかっています。具体的には、若い人は夢をより鮮明に見て、感じ取っている傾向がある一方、高齢者はより複雑で、感情的ではない状況の夢を報告する傾向があります。





人々の夢がどのように変化するのかについての最も単純かつ一般的な説明のひとつは、「continuity hypothesis(連続体仮説)」と呼ばれるものです。この理論によれば、夢はその人が起きている時の体験を反映している可能性があるとのこと。





たとえば、休暇でくつろいでいる時に眠りに落ちると、休暇のイメージから連想される太陽や砂浜の夢を見るかもしれません。しかし、仕事で何らかの不安を抱えている時に眠ると、オフィスで締め切りに追われている夢を見るかもしれないというわけです。



しかし、睡眠と現実に類似性があるからといって、それは年齢と共に夢が変化する理由についての説明にはなりません。ベルナルディ氏は、「人生における夢の変化は、脳の発達、睡眠構造、そして認知的・感情的成熟の間の複雑な相互作用を反映しています」と指摘。夢に影響する要因は、日常の記憶から睡眠の質までさまざまであり、これらは「夢がどれほど記憶に残るのか」にも影響するとのこと。





睡眠研究者のデイヴィッド・フォークス氏は1970年代～1990年代にかけて、子どもの夢に関する基礎研究を行いました。フォークス氏の研究によると、子どもの夢は比較的単純な傾向があり、動物や静止した物体、単純なやり取りなどが登場するとのこと。



そして思春期になると、子どもの頃よりも頻繁に夢を見るようになり、また夢の内容も鮮明になる傾向があります。これは、若者が現実世界で経験する多くの変化を反映するとみられ、思春期初期の若者は「落下する夢」「追いかけられる夢」「モンスターや動物と対決する夢」などを報告する一方、より年齢を重ねると学校や新しい人間関係のストレスについて、夢の中で再体験する傾向があります。



また、大人になると夢はより平凡なものになり、現実の複雑さを反映した夢を見ることが多くなるとの研究結果が報告されています。大人や高齢者は「どこかに遅れて到着し、何かを繰り返し試みる」という夢を頻繁に見るようになるとのこと。



高齢者になると夢をあまり見なくなることが示されており、「夢を見たことは覚えているものの、内容はよくわからない」というケースも増えます。なお、夢の内容を覚えていないのは、高齢者の睡眠の質が低下することや、睡眠中に見たものを記憶する能力の低下に関連している可能性があります。



そして人生の終末期になると、すでに亡くなった愛する人の夢を見たり、荷造りや旅行の準備をする夢を見たりすることが増えます。ホスピスの患者を対象にした研究では、これらの夢は人々の心を慰め、安らぎを与えるものであり、人生の終末期によく見られる内省を反映していることが明らかになっています。

