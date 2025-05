2025年05月16日 12時00分 サイエンス

長時間労働をする人では脳の神経構造が変化してしまう可能性がある



近年は幅広い職種で仕事と私生活のバランスを取るワークライフバランスが重視されるようになっていますが、依然として長時間労働をせざるを得ない環境や時期は存在します。韓国の研究チームが行った新たな研究では、「長時間労働をする人の脳は神経構造が変化する可能性がある」という結果が示されました。



Overwork and changes in brain structure: a pilot study | Occupational & Environmental Medicine

https://oem.bmj.com/content/early/2025/05/08/oemed-2025-110057





Too Much Work Could Be Literally Reshaping Your Brain : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/too-much-work-could-be-literally-reshaping-your-brain



韓国では先進国の中でもワークライフバランスが低い国であることが指摘されており、労働時間の長さが問題となっています。2023年には、すでに週52時間となっていた労働時間上限をさらに引き上げ、週6日労働の場合は上限を週69時間に引き上げる計画を政府が打ち出して批判を呼びました。



韓国の延世大学校や中央大学校、釜山大学校の研究チームは論文で、「過労が行動や心理に及ぼす影響についてはよく知られていますが、脳構造に及ぼす直接的な影響についてはほとんど知られていません。先行研究では、慢性的なストレスと不十分な回復が脳の形態を変化させる可能性が示唆されていますが、実証的な神経画像による証拠はまだ限られています」と述べています。



そこで研究チームは、主に医療従事者で構成された110人の被験者を対象に、脳スキャンと労働習慣の調査を行いました。被験者のうち32人は週に52時間以上の「過剰な労働時間」で働いており、残りの78人は標準的な労働時間で働いていました。







