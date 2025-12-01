ホワイトハウス公式サイトが「虚偽報道を行うメディア一覧」を公開、「大手メディアがトランプ大統領に関するフェイクニュースを公開している」と主張
ホワイトハウス公式サイトが「Media Offenders(犯罪メディア)」と題したページを現地時間の2025年11月28日に公開しました。このページにはドナルド・トランプ大統領の発言などに関する虚偽の情報を報じたとされるメディアや記者の名前がまとめられています。
Media Offenders – The White House
https://www.whitehouse.gov/mediabias/
ホワイトハウスはMedia Offendersの公開に際して「フェイクニューズにうんざりしていませんか？あなたのための場所があります。事実を知る。最悪な犯罪者を追跡する。フェイクニュースを暴露する」という文面のポストをXに投稿しました。
Tired of the Fake News?— The White House (@WhiteHouse) November 28, 2025
We’ve got the place for you.
Get the FACTS. Track the worst offenders. See the Fake News EXPOSED. 💥👇
📲 https://t.co/BZX1NVe0Jg pic.twitter.com/gbQaRTTIZU
Media Offendersにアクセスすると「今週の犯罪メディア」として「The Boston Globe」「CBS News」「The Independent」という大手メディアの名前が掲げられています。
さらに、「恥の殿堂入り」として「The Washington Post」「CNN」「MSNBC」の名前も挙がっています。
各メディアの問題点を列挙した個別ページも用意されています。CBS Newsの個別ページを確認すると、「メディアはトランプ大統領が議員を『処刑』するように求めたと報じた。しかし、これはトランプ大統領が『反乱を先導した議員は責任を負うべき』と訴えた事実を歪曲したものである」「民主党とフェイクニュースメディアはトランプ大統領が軍人に対して違法な命令を下したことをほのめかした。トランプ大統領の命令はすべて合法である。現職の議員がアメリカ軍に対して不服従を扇動することは危険であり、トランプ大統領は彼らに責任を取らせるように求めたのである」と記されています。
上記のホワイトハウスの主張は、2025年11月18日に公開された以下の動画に端を発しています。以下の動画には退役軍人のマーク・ケリー上院議員や元CIA職員のエリッサ・スロットキン上院議員といった民主党議員が登場し、軍人や情報職員に対して「違法な命令は拒否できる」「法律や憲法に反する命令を実行する義務はない」と呼びかけました。
We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.— Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025
The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.
Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r
上記の投稿を受けて、トランプ大統領はTruth Socialに「これは最高レベルの扇動行為である。国家を裏切ったこれらの人物は逮捕されて裁判にかけられるべきだ。彼らの発言は許されない。このままでは国が崩壊する！！！見せしめが必要である」と投稿。
1時間後には「反逆行為は死刑に値する！」と投稿しました。
一連の経緯を踏まえて、CBS NewsやThe Independentを含む複数のメディアが「退役軍人や元情報職員の民主党議員たちが軍人および情報職員に違法な命令を拒否するように求め、トランプ大統領は『反逆行為は死刑に値する』と述べた」と報じました。ホワイトハウスはこれらの報道について「トランプ大統領が違法な命令を出したというウソの情報をほのめかした」と判断したようです。
なお、ホワイトハウスはMedia Offendersの更新を続ける予定で、ニュースレターの登録フォームも設置しています。
