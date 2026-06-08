2026年06月08日 06時00分 サイエンス

鮮明な夢を見た後になぜ疲れていると感じるのか？



鮮明な夢を見た後は長く眠ったはずなのに頭がぼんやりして体が重く、十分に休めていないように感じることがあります。サンシャイン・コースト大学で睡眠健康を研究するヤクート・ファティマ氏らは、こうした疲れには夢そのものよりも夢を覚えている時の目覚め方や睡眠の質が影響している可能性があると説明しています。



Why do I wake up so tired after vivid dreams? - The Conversation

https://theconversation.com/why-do-i-wake-up-so-tired-after-vivid-dreams-278885





夢は誰でも見ていますが、すべての夢を覚えているわけではありません。夢の多くは急速眼球運動を伴う睡眠段階であるレム睡眠中に起こります。ファティマ氏らによるとレム睡眠は睡眠全体の20～25％を占め、一晩に4～6回ほど現れ、朝に近づくほど1回あたりの時間が長くなるとのことです。



ファティマ氏らは、レム睡眠中またはレム睡眠の直後に目が覚めるとその時に見ていた夢を覚えている可能性が高くなると述べています。また、夢を覚えているかどうかには「不安や恐怖など感情を強く揺さぶる夢だったかどうか」「夜間に短く目覚めたかどうか」「睡眠中に記憶を保存する脳の個人差」なども影響するとのこと。





レム睡眠中の脳は起きている時に近いほど活発に働く一方、体の筋肉は夢の中の行動を実際に行わないようにほぼ動かない状態です。さらに、感情の処理に関わる扁桃体・海馬・視床はレム睡眠中も活発ですが、理性的・論理的な判断に関わる前頭前野の活動は弱くなります。そのためファティマ氏らは「夢は感情的で現実味がある一方で、論理的には奇妙な内容になりやすい」と説明しています。



夢の長さについては、レム睡眠中の人を起こして夢の内容を説明してもらうとその説明にかかる時間はレム睡眠の時間と近い傾向があるとされており、ファティマ氏らによるとレム睡眠中の夢はおおむね現実の時間に近い形で進むとのこと。つまり、体感的に20分間くらいだと感じた夢は、実際に20分前後の時間をかけて見ていた可能性があるというわけです。





一方で、「一晩のうちどれくらい夢を見ていたか」は間違って見積もりやすいとのこと。ストレスの強い夢や鮮明な夢は長く感じられて記憶にも残りやすくなる一方、印象の薄い夢は目を開ける前に忘れてしまうこともあります。そのため「一晩中夢を見ていた」と感じても、強く感情を刺激される場面だけが記憶に残っている可能性があるとファティマ氏らは説明しています。



ここで問題になるのが、「夢を見ること自体が疲労の原因なのか」という点です。ファティマ氏らによるとレム睡眠中の脳は深い睡眠の時のようには休んでいないとのこと。しかし、過去の研究ではレム睡眠中のエネルギー使用だけで「夢をよく見た後の疲れ」を説明できるわけではないことが示されています。また、悪夢の場合を除けば、夢そのものが睡眠の質に大きな影響を与えるようには見えないとのことです。



ファティマ氏らは「疲労に影響するのは夢そのものよりもむしろ目覚めたタイミング」だと述べています。夢を覚えている場合、その前後で起きた短い覚醒は、本人がはっきり覚えていなくても深い睡眠を妨げることがあります。日中に脳内で蓄積して眠気に関わる物質「アデノシン」の処理は、ファティマ氏らによるとノンレム睡眠中に特に効率よく進むとのこと。そのため、深い睡眠が十分に取れないまま目覚めると翌日に疲れを感じやすくなる可能性があるとファティマ氏らは説明しています。





また、レム睡眠から目覚めると起床直後に頭がぼんやりする睡眠慣性が起きることもあり、ファティマ氏らは「疲れは夢を見ることの結果ではありません。いつ目が覚め、どの睡眠段階から引き出されたのかの結果です」と述べています。



睡眠時間が短かったり睡眠が何度も分断されたりすると、脳は失われたレム睡眠を取り戻そうとして、次の夜以降にレム睡眠の割合を増やします。これは「レムリバウンド」と呼ばれる補償反応です。



ファティマ氏らは、問題なのはレムリバウンド自体ではなく睡眠を妨げている原因だと説明しています。「夢を頻繁に覚えている」「夢の数が増えたように感じる」「朝に疲れて目覚めることが多い」といった状態が日中の気分や活動に影響している場合は、医師に相談する価値があるとのことです。