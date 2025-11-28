2025年11月28日 12時07分 ハードウェア

Alibabaが自社AIのQwenを搭載したAIグラス「Quark AI Glasses」を発表



現地時間の2025年11月27日、中国の大手テクノロジー企業であるAlibabaが、自社のAIモデルである「Qwen」を搭載したAIグラス「Quark AI Glasses」を発表しました。Quark AI Glassesにはフラグシップモデルの「S1」と、廉価版の「G1」があります。



Alibaba Launches New Quark AI Glasses Series in China, Deeply Integrated with Qwen | Alizila

https://www.alizila.com/alibaba-launches-new-quark-ai-glasses-series-in-china-deeply-integrated-with-qwen/



Alibaba (BABA) Releases Quark Smart Glasses With Its Qwen AI Built In - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-27/alibaba-releases-quark-smart-glasses-with-its-qwen-ai-built-in



Quark AI Glassesは音声と視覚を融合させ、リアルタイムでのAIインタラクションを可能にする、AIグラスです。AlibabaのAIモデルであるQwenと、AIアプリケーションの「Qwen App」を搭載しており、「Hello Qwen」(ハロー、クウェン)という音声コマンドやタッチ操作で、いつでもAIアシスタントにアクセスすることができます。AIを用いることで外出先での翻訳、会議のメモ取り、スマートリマインダー、ライブテレプロンプター、近隣スポットの検索、スケジュール管理といった機能が利用可能です。





また、Alipay、Amap、Taobao、FliggyといったAlibabaのエコシステム、QQ MusicやNetEase Cloud Musicといった中国を代表する音楽ストリーミングサービスと深く統合されています。



S1は一日中快適に装着できる洗練されたデザイン、明るくクリアなデュアルマイクロOLEDディスプレイ、高性能デュアルチップ、骨伝導技術を用いた高度な音声認識機能を搭載しています。業界初の交換可能なデュアルバッテリーシステムを採用しており、最大24時間のバッテリー駆動が可能です。販売価格は3799元(約8万4000円)からとなっています。





S1は0.6秒のインスタントフォトキャプチャ、滑らかな3K動画、AI強化の4K出力、卓越した低照度性能により、写真撮影でも動画撮影でも驚異的なクオリティの描写が可能です。また、独自のSuper Rawテクノロジーにより、夜間撮影でも鮮明で鮮やかな映像を撮影できます。





G1は普段使いに最適なAIグラスで、重さはわずか40グラムです。ディスプレイを除くコアハードウェアはS1と共通で、高音質および高画質を実現しながら、優れたAI機能を利用できます。販売価格は1899元(約4万2000円)からです。



Quark AI Glassesは生成AIと他のシステムを双方向接続するためのオープン標準であるMCPもサポートしており、サードパーティー開発者がQuark AI Glasses向けのAIを活用したアプリケーションを手軽に開発可能となります。



Alibabaのウー・ジア副社長はQuark AI Glassesについて、「AIグラスはAIアシスタントに求められるあらゆる要素を備えた、他に類をみない強力なウェアラブルデバイスです」「将来を見据えると、AIグラスはAI時代においてコンピューターとのインタラクションの革新的な方法への扉を開くものです。Quark AI GlassesはQwenと緊密に統合されており、ユーザーはいつでもどこでもQwenにアクセスでき、AIが現実世界とシームレスに接続し、かつてない規模で価値を提供できるようになります」とコメントしています。



市場調査会社のIDCによると、世界のウェアラブル市場は成長を続けており、2025年第2四半期には前年同期比で9.6％増となる1億3650万台のウェアラブルデバイスが出荷されました。中国ではこのうち約5000万台が出荷されており、引き続き世界最大の市場となっています。

