12.1インチ3Kディスプレイ・Snapdragon 8 Gen 3・RAM12GB搭載の薄型タブレット「OnePlus Pad 2」が登場

中国のスマートフォンメーカー・OnePlusが、QualcommのSnapdragon 8 Gen 3と12.1インチ3Kディスプレイを搭載したタブレット「 OnePlus Pad 2 」、スマートウォッチの「 OnePlus Watch 2R 」、ノイズキャンセリング機能つきのワイヤレスイヤホン「 OnePlus Nord Buds 3 Pro 」を発表しました。 OnePlus Unveils Three New Products, Bolsters IoT Ecosystem https://www.prnewswire.com/news-releases/oneplus-unveils-three-new-products-bolsters-iot-ecosystem-302197196.html OnePlus Pad 2 https://www.oneplus.com/us/oneplus-pad-2 Buy OnePlus Watch 2R | OnePlus United States - OnePlus (United States) https://www.oneplus.com/us/buy-oneplus-watch-2r Buy OnePlus Nord Buds 3 Pro | OnePlus United States - OnePlus (United States) https://www.oneplus.com/us/product/oneplus-nord-buds-3-pro OnePlus Pad 2は、SoCにQualcommのSnapdragon 8 Gen 3、12GBのRAMと256GBのストレージを搭載したタブレットPCです。OSはAndroidをベースにしたOnePlusの独自OSであるOxygenOS 14.1です

2024年07月17日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

