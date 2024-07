著作権を侵害するユーザーの通信を止めなかったとして通信会社のVerizonが訴えられる

原告らは、「Verizonは著作権侵害の巨大なコミュニティへ故意にサービスを提供している。彼らは『Can you hear me now?』というキャッチコピーで有名だが、著作権者からの苦情には意図的に耳を傾けていないようだ」と痛烈に非難しました。 訴状には、「侵害者のアカウントを停止しなかったことにより、Verizonはアカウントを適切に停止していれば得られなかったであろう不適切な収益を得ており、また侵害者を排除するプログラムを実施しなかったことで会社のコストを節約していた。こうした行為により、Verizonは加入者の著作権侵害行為から明白かつ直接的な金銭的利益を得ていると言える。言い換えれば、侵害者から発生する収益を維持したいがために、Verizonは侵害者を排除しないことにしたのである」などと記されています。

2020年初頭から34万件以上の著作権侵害通知を発信しているにもかかわらず、著作権を侵害するユーザーのネットワーク利用を野放しにしたとして、通信会社大手のVerizonが訴えられました。原告は、ワーナーミュージックやソニー・ミュージックエンタテインメントなど多数のレコード会社です。 2024.07.12 DRAFT Verizon Complaint - gov.uscourts.nysd.624722.1.0.pdf (PDFファイル) https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.624722/gov.uscourts.nysd.624722.1.0.pdf Record labels sue Verizon for not disconnecting pirates’ Internet service | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2024/07/record-labels-sue-verizon-for-not-disconnecting-pirates-internet-service/

2024年07月17日 13時22分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

