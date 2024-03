X(旧Twitter)を著作権侵害で訴える音楽レーベルとの訴訟に進展

複数の著名音楽レーベルが、X(旧Twitter)を著作権侵害で訴えています。この訴訟で、裁判を担当する連邦判事が原告側の主張の一部を支持しました。 Twitter’s music label legal trouble might have legs - The Verge https://www.theverge.com/2024/3/5/24091667/twitter-music-label-legal-trouble-lawsuit-nmpa

2024年03月06日 10時34分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

