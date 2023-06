Twitterが楽曲の著作権侵害ツイートを放置したとして全米音楽出版社協会から約350億円の損害賠償を求められる

著作権で保護された音楽を含む投稿を放置し、クリエイターに損害を与える著作権侵害行為を助長したとして、全米音楽出版社協会(NMPA)がTwitterを訴えました。訴状では、約1700の作品に対する数十万件の侵害行為に対し、合計2億5000万ドル(約350億円)の損害賠償を求めています。 Music publishers sue Twitter for $250m+ alleging ‘rampant infringement of copyrighted music’ - Music Business Worldwide https://www.musicbusinessworldwide.com/music-publishers-sue-twitter-for-250m-alleging-rampant-infringement-of-copyrighted-music/

・関連記事

インド政府から「Twitterを閉鎖しろ」「従業員の家を家宅捜索するぞ」との脅しがあったことをジャック・ドーシー氏が暴露 - GIGAZINE



Twitterの新CEOにリンダ・ヤッカリーノ氏が正式就任、従業員へのメールで「Twitter2.0の成功は私たちの責務」と激励 - GIGAZINE



著作権法は憲法修正第1条「匿名での言論保護」を覆すことはないと裁判所の判決が下る - GIGAZINE



裁判の結果次第で「インターネットが壊れかねない」とGoogle、ユーザー投稿に関するメディア側の責任を免除した「通信品位法第230条」をめぐる最高裁の裁判で - GIGAZINE





2023年06月15日 11時23分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.