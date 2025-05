QRコードの誤り訂正がどれだけ優秀かを実感できるウェブサイト「QR is cool」、QRコードはかなり改変されても元の情報を維持できる

QR is coolはQRコードを読み取ったうえで、「QRコードの一部を書き換えて元の情報を保てる限界点を探る」という実験ができるウェブサイトです。実験に使うQRコードは元から用意されているものを使えるほか、自分のデバイスで読み取ったQRコードを使うこともできます。今回はiPhoneのカメラでQRコードを読み取って実験したいので、iPhoneでQR is coolにアクセスして画面下部の「Scan a QR code」をタップしました。

QRコードには 誤り訂正機能 が組み込まれており、一部が汚れていたり破損したりしていても元の情報を読み取れるようになっています。そんなQRコードの誤り訂正能力を実感できるウェブサイトが「 QR is cool 」で、自分でQRコードの一部を改変しながらどれだけ元の情報を保てるのか試すことができます。 App | QR is cool https://qris.cool/ QRコードの誤り訂正能力は「レベルL」「レベルM」「レベルQ」「レベルH」の4段階に分かれており、レベルLなら最大約7%、レベルMなら最大約15%、レベルQなら最大約25%、レベルHなら最大約30%が欠損しても元の情報を保つことができます。

2025年05月04日 10時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

