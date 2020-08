QRコードを生成できるだけでなく「作り方」まで理解できる「Creating a QR Code step by step」

なお、このアルゴリズムを用いたQRコード生成ソフトウェアも、Nayuki氏のGitHubに公開されています。 GitHub - nayuki/QR-Code-generator: High-quality QR Code generator library in Java, TypeScript/JavaScript, Python, C++, C, Rust. https://github.com/nayuki/QR-Code-generator

キャッシュレス決済の筆頭としてPayPayやLINE PayといったQRコード決済が日本においても普及し始めていますが、QRコードがどのように生成されているのかを知る機会は多くありません。「Creating a QR Code step by step」は、好きな文字列を表すQRコードを簡単に生成でき、さらにQRコードの生成過程まで理解できるウェブアプリです。 Creating a QR Code step by step https://www.nayuki.io/page/creating-a-qr-code-step-by-step

2020年08月15日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1n_yi

