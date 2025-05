寄生植物の「自殺」を誘発する研究とは

他の植物に寄生して水分や栄養分を横取りしてしまう「寄生植物」の問題は、主に農家にとって避けられない問題であり、食糧難に苦しむ国々では国民の命に直結します。そんな寄生植物に「自殺」を促し、枯らす方法が研究されています。 Evolution of interorganismal strigolactone biosynthesis in seed plants | Science https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp0779 Triggering parasitic plant ‘suicide’ to help farmers | UCR News | UC Riverside https://news.ucr.edu/articles/2025/03/20/triggering-parasitic-plant-suicide-help-farmers カリフォルニア大学リバーサイド校のヤンラン・リー氏らによると、寄生植物の「自殺」を促す研究の中心にあるのはストリゴラクトンと呼ばれるホルモンだとのこと。このホルモンは水不足などのストレスに対する植物の反応をコントロールするほか、植物の根に関係する土の中の菌類を引き寄せるという少し変わった特徴も持ち合わせています。 ところが、多くの寄生生物はストリゴラクトンを利用するように進化しており、寄生植物がひとたびストリゴラクトンの存在を感知すると発芽して作物の根に絡みついてしまい、作物に必要な栄養素を奪ってしまうとのことです。

・関連記事

雷で周囲の植物を殺す能力を身につけた樹木が見つかる、雷に打たれることで恩恵を受けることが判明した最初の樹木 - GIGAZINE



「光合成を模倣して二酸化炭素から炭化水素を作り出すパネル」が開発される、無機物で光合成を再現 - GIGAZINE



人類史上最も苦い物質がキノコから発見される - GIGAZINE



犬はブドウの大敵「うどんこ病」をどうやって嗅ぎ分けているのか - GIGAZINE





2025年05月04日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Research into inducing 'suicide' in para….