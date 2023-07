毛虫の毒は細胞に穴をあける、研究が進めばがん治療薬などの創薬分野で役立つ可能性

Caterpillar venom study reveals toxins borrowed from bacteria - UQ News - The University of Queensland, Australia https://www.uq.edu.au/news/article/2023/07/caterpillar-venom-study-reveals-toxins-borrowed-bacteria

毛虫に刺されて皮膚が腫れ上がった経験がある人は多いはず。新たに一部の毛虫が持つ毒が細胞に穴をあける効果を持っていることが明らかになりました。さらに、毛虫の毒が細菌の毒から進化したものである可能性も浮上しています。 Horizontal gene transfer underlies the painful stings of asp caterpillars (Lepidoptera: Megalopygidae) | PNAS https://doi.org/10.1073/pnas.2305871120

・関連記事

なぜかフグの毒が消える奇跡の食材「ふぐの卵巣のぬか漬け」を本場・金沢で食べてきた - GIGAZINE



ヘビの毒を25年にわたって注射してきたパンクロッカーの体から35種以上の毒への抗体が取り出される - GIGAZINE



銃弾で撃たれたような激痛が24時間続く「ブレット・アント(弾丸アリ)」の毒針を人間が食らうとどうなるのかを体を張って実験 - GIGAZINE



「毒を持っている昆虫や魚ほど種の多様性が増加しやすい」との研究結果が報告される - GIGAZINE



2023年07月11日 14時14分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.