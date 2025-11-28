「バットマン」が近くにいると人はより優しくなることが地下鉄での実験で明らかに
アメコミを代表するスーパーヒーローの1人「バットマン」が近くにいると人はより優しくなるという、なんとも奇妙な研究結果が報告されました。
Unexpected events and prosocial behavior: the Batman effect | npj Mental Health Research
https://www.nature.com/articles/s44184-025-00171-5
Scientists Found a Weird Way to Make People Kinder: Add Batman : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/scientists-found-a-weird-way-to-make-people-kinder-add-batman
イタリアのサクロ・クオーレ・カトリック大学(聖心カトリック大学)の心理学者らは、ミラノの地下鉄内で「腹部が大きい妊婦に変装した実験者に対し、他の乗客が席を譲るかどうか」を調べる実験を行いました。
この実験が変わっているのは、「妊婦を装った実験者だけが車両に乗っている」という条件に加え、「バットマンに変装した別の実験者が同じ車両に乗り合わせる」という条件でも実験を行ったという点です。
以下の画像は、左がバットマンに変装した実験者、右が妊婦に変装した実験者です。この写真では2人を同時に撮影するために距離が近くなっていますが、実験の際は2人が共謀していることが悟られないようにそれぞれ別の入り口から乗り込み、数メートル離れて立った上に、お互いに交流することは決してありませんでした。
合計で138回に及ぶ実験を行った結果、妊婦を装った実験者だけが車両に乗っている場合、乗客が席を譲る割合は37.66％でした。一方、バットマンも一緒に乗っている時は席を譲る割合が67.21％に達したとのことで、バットマンが近くにいると人々はより優しくなるという結果が示されました。
・関連記事
子どもたちに集中力を与える「バットマン効果」とは？ - GIGAZINE
バットマンはなぜ人を殺さない不殺主義を貫くのか？ - GIGAZINE
「ダークナイト」のバットマンになるにはどれぐらいお金が必要なのか？ - GIGAZINE
バットマンは一体敵を何人倒しているのか数えてみた - GIGAZINE
新生したバットマンが暴れまくる映画「THE BATMAN－ザ・バットマン－」予告編公開 - GIGAZINE
映画「The Batman(ザ・バットマン)」予告編が初公開、ロバート・パティンソン演じる若きブルースウェインと複数のヴィランが登場 - GIGAZINE
ストレスを受けている人は「人に優しくなれるし人からも優しくされる」ことが判明 - GIGAZINE
助け合い精神に優れているのは「人とのつながりを重んじる低所得層」と「余裕のある高所得層」のどちらなのか？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, 映画, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Subway experiment reveals that having Ba….