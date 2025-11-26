2025年11月26日 12時05分 ソフトウェア

ATOKのベーシックプランが廃止され全て「プレミアム」になり人によっては2倍に値上げ＆生成AI機能追加予定＆Armにも対応してSnapdragon搭載Windowsマシンで動作可能に



日本語入力システム「ATOK」を利用するための定額プラン「ATOK Passport」が変更され、これまで細分化されていたプランが2つのプランに統合されました。これにより、低価格帯のプランは廃止され事実上の値上げとなります。統合後のプランでは、生成AIを活用した文章作成アシスタント「ATOK MiRA」などが利用できるようになる予定です。



『ATOK Passport』新プランのご案内 | お知らせ |【公式】ATOK.com

https://atok.com/new_plan/



新機能・追加機能:2026 | ATOK Passport |【公式】ATOK.com

https://atok.com/features/



2025年11月25日から、「ATOK Passport」のプランは「ATOK Passport [プレミアム]」に一本化され、月額660円または年額7920円(660円×12カ月)の2プランで提供されることになります。





これにより、月額330円で提供されていた「ATOK Passport [ベーシック]」および「ATOK for Windows/ATOK for Mac」、月額480円で提供されていた「ATOK for Android」は廃止となり、「ATOK Passport [プレミアム]」への移行が求められます。



「ベーシック」ユーザーは2026年1月8日に「プレミアム」に自動移行し、1月中は月額330円でプレミアムを利用できますが、2月1日以降は月額660円が請求されます。





「ATOK for Windows/ATOK for Mac」ユーザーは2026年1月31日まで月額330円のままサービスを利用できますが、その後はサービス利用終了に。「ATOK for Android」ユーザーは2025年12月24日以降に次回の更新を行うことができなくなります。これらのプランを利用していて、今後もATOKの利用を継続したいユーザーは、新たに「ATOK Passport [プレミアム]」を契約する必要があります。



「ATOK Passport [プレミアム]」では、ATOK for Windows、ATOK for Mac、ATOK for Android[Professional]、ATOK for iOS[Professional]といったサービスが全て利用できるほか、ATOK MiRA、ATOK Sync One同期・バックアップ、ATOKキーワードExpress、クラウド文章校正、8カ国語クラウド翻訳変換といったクラウドサービス、広辞苑 第七版、大辞林、ウィズダム英和辞典 第4版、ウィズダム和英辞典 第3版、三省堂 故事ことわざ・慣用句辞典 第二版、敬語のお辞典といったクラウド辞書が利用できます。



「ATOK MiRA(My Intelligent Rewrite Assistant)」は、ATOKの日本語処理技術と個人の入力傾向・設定に生成AIを組み合わせることで、ユーザーに沿った文章を提案する文章作成アシスタントです。入力操作の延長線上でシームレスに生成AIと対話し、「ビジネス文章形式に」「より詳細に」といった定型指示を選択するだけで、文章の推敲や要約、アイデア出しや文章の書き換えまでを行えるそうです。ATOK for Windowsでは2026年2月に、その他OSでは2026年6月以降に提供される予定。





加えて、ユーザーデータを同期するサービス「ATOK Sync AP」は、2026年6月以降、「ATOK Sync One」というサービスにリニューアルされます。データは自動移行されるとのことです。





このほか、QualcommのSnapdragon Xシリーズプロセッサーに対応し、Arm版Windows 11で、Armネイティブアプリ(ARM64)上での日本語入力ができるようにもなりました。Unicode 17.0までの絵文字対応、口語的文体入力の円滑化など、複数の新機能・追加機能も提供される予定です。

