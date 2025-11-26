濃縮缶スープのキャンベルに入っている肉は「3Dプリンターで作られたもの」という幹部の発言を同社が否定、問題発言の当人は休職



濃縮缶スープでおなじみのキャンベルのIT担当ヴァイスプレジデントが、「スープに3Dプリンターで作られた肉が入っている」と発言したことが話題になっています。キャンベルは即座にこの発言を否定し、問題発言をした人物を休職にしました。



Campbell’s promises its soups are not made with 3D printed meat | The Verge

https://www.theverge.com/news/829516/campbells-3d-printed-chicken-soup



問題の発言は、キャンベルの元従業員であるロバート・ガルザ氏がキャンベルを相手取って起こした訴訟に関連して公開されたもので、同社のIT担当ヴァイスプレジデントであるマーティン・バリー氏との会話を録音したとされるものです。





この会話の中で、バリー氏とされる人物は人種差別的な発言を繰り返し、キャンベルの食品を「バイオエンジニアリングで作られた貧しい人々向けの食品」であると発言しています。この人物は、「スープ缶でさえ、バイオエンジニアリングされた肉が入っています」「3Dプリンターで作られた鶏肉なんて食べたくないですよね？」と発言し、キャンベルの缶スープには3Dプリンターで作成された肉が入っているとしました。



Alleged audio of Campbell's Soup executive's racist rant - YouTube



これに対して、キャンベルは2025年11月25日に「キャンベルのスープ：鶏肉に関する事実」というプレスリリースを公開しました。



Campbell’s Soups: The Facts About Our Chicken - The Campbell's Company

https://www.thecampbellscompany.com/newsroom/news/campbells-soups-the-facts-about-our-chicken/





キャンベルのスープに使用されている鶏肉は長年信頼されているアメリカ農務省認定のアメリカのサプライヤーから仕入れたもので、キャンベルの高い品質基準を満たしたものであり、鶏肉は抗生物質不使用のものを使用しており、同社はサプライヤーによる抗生物質の使用を一切認めていないと説明しています。



さらに、「バイオエンジニアリングされた食品原料を使用していますか？」という質問に対しては、「バイオエンジニアリング食品原料とは、遺伝子組み換え作物(キャノーラ、トウモロコシ、大豆、テンサイなど)を指し、これらはアメリカの農家の大多数が栽培しています。当社のラベルに記載されているこの文言は、鶏肉ではなく、これらの作物由来の原料を指しています」と回答。



「なぜキャンベルは3Dプリントされた、あるいは人工の鶏肉を使っていると考える人がいるのでしょうか？」という質問に対しては、「最近の動画には、当社の食材に関する虚偽のコメントが含まれていました。録画で聞こえた当社の料理に関するコメントは 、不正確であるだけでなく、全くもって不条理です。当社のスープには、培養鶏肉や人工肉、バイオエンジニアリング肉は一切使用していません。私たちは、自分たちが作る料理と、使用する高品質の食材に誇りを持っています」と回答しています。



キャンベルは「当社のスープはこれまで通り本物の農場から仕入れた本物の鶏肉を使用して、心を込めて丁寧に作られています。キャンベルは150年以上にわたって人々に愛される食品を作り、あらゆる活動において人格、誠実さ、透明性をもって行動することで、全米のキッチンで確固たる地位を築いてきました。我々はその責任を決して軽視しません。自らの食卓で誇りをもって提供できる食品を作り上げています」と述べています。



また、キャンベルは問題発言の当事者であるバリー氏を休職としたことを明かしています。



Company statement on the Garza Lawsuit and alleged audio recording - The Campbell's Company

https://www.thecampbellscompany.com/newsroom/news/company-statement-on-the-garza-lawsuit-and-alleged-audio-recording/





キャンベルは「もし録音された発言が実際にバリー氏によるものであるならば、それは決して容認できるものではありません。このような言葉遣いは、当社の価値観や企業文化を反映するものではありません。いかなる状況下でも、このような言葉遣いは容認しません。バリー氏は現在、調査のため一時的に休職中です」「覚えておいていただきたいのは、音声で聞こえたとされるコメントは、私たちの食品の作り方とはまったく関係のないIT部門の人物によってなされたということです」と記しています。

