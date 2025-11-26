2025年11月26日 12時30分 サイエンス

現代人の「毎日ライオンと戦っているような生活」がストレス増加につながっていると人類学者が主張



現代人はさまざまなテクノロジーの恩恵を受けて便利で豊かな生活を送っていますが、その一方で慢性的なストレス増加が問題視されています。スイスやイギリスの人類学者らが、現代人の慢性的なストレス増加は「現代社会と生物学的特性のミスマッチ」に起因する可能性があるとの研究結果を発表しました。



Homo sapiens, industrialisation and the environmental mismatch hypothesis - Longman - Biological Reviews - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.70094





Into the Woods | | UZH

https://www.news.uzh.ch/en/articles/news/2025/into-the-woods.html



Stressed? Your Body Thinks You're Fighting Lions Every Day, Say Anthropologists : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/stressed-your-body-thinks-youre-fighting-lions-every-day-say-anthropologists



人類は約1万年前から、自分たちの生活のために周囲の環境を変化させてきましたが、18世紀の産業革命に伴って都市化と工業化が劇的に加速しました。記事作成時点では、世界人口の半数以上にあたる推定45億人が都市圏に居住しており、2050年までにその人数は65億人に達するとみられています。





そんな中、スイスのチューリッヒ大学の進化人類学者であるコリン・ショー氏と、イギリスのラフバラー大学の進化人類学者であるダニエル・ロングマン氏らは、「慢性的なストレス増加は現代社会と人類の生物学的特性のミスマッチに起因する可能性がある」という研究結果を発表しました。2人は、人類の生物学的特性は都市の密集した環境ではなく、自然の中で過ごすことに適応しているのだと主張しています。





2人は論文で、急速なテクノロジーと環境の変化が、人類の生物学的進化を上回っていることを示唆する証拠をまとめました。たとえば、現代生活はメールであふれかえる受信箱や工事の騒音、仕事の締め切りといったストレスのきっかけで満ちており、そのせいで人々の体は24時間体制で警戒状態になっています。これは、人類の長い歴史のほとんどでは見られなかった現象です。



ショー氏は、「私たちの祖先は捕食者から逃れたり対峙したりするために、急性のストレスに対処する能力に長けていました。これが闘争・逃走反応です。たまにライオンが近づいてくると、身を守るか逃げるかの準備をしなくてはなりませんでした。重要なのは、ライオンがいずれ去っていくということです。このように全力で戦うことで生存は保証されましたが、その代償は大きく、回復に長い時間がかかりました」と述べています。



闘争・逃走反応は人類がかつて狩猟採集民だった頃、生き残るためにストレスホルモンであるアドレナリンとコルチゾールを動員する上で重要でした。しかし、たまに遭遇する程度であったライオンとは異なり、さまざまなストレス要因がほぼ常に襲い来る現代では、必要もないのに闘争・逃走反応が常時オンの状態になってしまいます。



ショー氏らは、忙しい都会の環境によって引き起こされる慢性的なストレスが認知機能の低下や自己免疫疾患、出生率の低下に関連している可能性があると指摘。また、人工光やマイクロプラスチックへの暴露、座りがちな生活習慣なども相まって、さまざまな形で健康が害されているとのこと。



ショー氏は、「私たちの体はこれらすべてのストレス要因に対し、まるでライオンであるかのように反応します。パートナーや上司との難しい話し合いであろうと、交通騒音であろうと、ストレス反応システムは次から次へとライオンに直面しているのとほとんど変わりません。その結果、神経系から非常に強力な反応が生じますが、それが途切れるタイミングは訪れません」と述べました。



現代社会と生物学的特性によるミスマッチを解消することは難しいものの、ショー氏らは「自然を健康の重要な要素として捉え、狩猟採集時代を思わせるような空間を保護・再生すること」が、解決策のひとつになるかもしれないと主張しています。



実際に複数の研究で、自然との触れ合いが人々のストレス軽減やメンタルヘルスの向上に役立つことが示唆されています。ショー氏は、「私たちは都市を正しく整備すると共に自然空間を再生し、その価値を認め、そこで過ごす時間を増やす必要があります」と述べました。



