現代人の「毎日ライオンと戦っているような生活」がストレス増加につながっていると人類学者が主張
現代人はさまざまなテクノロジーの恩恵を受けて便利で豊かな生活を送っていますが、その一方で慢性的なストレス増加が問題視されています。スイスやイギリスの人類学者らが、現代人の慢性的なストレス増加は「現代社会と生物学的特性のミスマッチ」に起因する可能性があるとの研究結果を発表しました。
Homo sapiens, industrialisation and the environmental mismatch hypothesis - Longman - Biological Reviews - Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.70094
Into the Woods | | UZH
https://www.news.uzh.ch/en/articles/news/2025/into-the-woods.html
Stressed? Your Body Thinks You're Fighting Lions Every Day, Say Anthropologists : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/stressed-your-body-thinks-youre-fighting-lions-every-day-say-anthropologists
人類は約1万年前から、自分たちの生活のために周囲の環境を変化させてきましたが、18世紀の産業革命に伴って都市化と工業化が劇的に加速しました。記事作成時点では、世界人口の半数以上にあたる推定45億人が都市圏に居住しており、2050年までにその人数は65億人に達するとみられています。
そんな中、スイスのチューリッヒ大学の進化人類学者であるコリン・ショー氏と、イギリスのラフバラー大学の進化人類学者であるダニエル・ロングマン氏らは、「慢性的なストレス増加は現代社会と人類の生物学的特性のミスマッチに起因する可能性がある」という研究結果を発表しました。2人は、人類の生物学的特性は都市の密集した環境ではなく、自然の中で過ごすことに適応しているのだと主張しています。
・関連記事
現代人の苦しみは「人類の進化と文化のミスマッチ」が原因のひとつだという指摘 - GIGAZINE
「ストレス」はもともと一体何のための仕組みなのか？そしてなぜ有害になってしまったのか？ - GIGAZINE
ストレスサイクルを打ち破るのに驚くほど有効な「目標の多様化」とは？ - GIGAZINE
人間は難問に取り組むぐらいなら「肉体的苦痛の方がマシ」と考えていることが判明 - GIGAZINE
なぜストレスを軽減し人生を再起動させるには「42％の休息」が必要なのか？ - GIGAZINE
水辺の近くに住むことがメンタルヘルスや健康にメリットをもたらすとの研究結果 - GIGAZINE
都市生活はうつ病の原因となる物質にあふれているという研究結果 - GIGAZINE
1日10分ほど自然の中で過ごすだけで精神状態が改善される可能性があるとの研究結果 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Anthropologists claim that modern people….