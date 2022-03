Googleドキュメントに「マークダウンを自動検出して適用する機能」が搭載される

テキストに書式設定を簡単に追加するために使われるのが「 Markdown(マークダウン) 」です。Googleが提供する組織向けオンラインアプリケーションセットの Google Workspace の開発チームが、Googleドキュメントに「マークダウンを自動認識してその場で適用する機能」を追加すると発表しました。 Google Workspace Updates: Compose with Markdown in Google Docs on web https://workspaceupdates.googleblog.com/2022/03/compose-with-markdown-in-google-docs-on.html

・関連記事

テキストからグラフを自動で作成してくれるライブラリ「Mermaid」をGitHubがサポート - GIGAZINE



Wiki風にメモを作成可能な無料テキストエディタ「Zim」 - GIGAZINE



簡単操作で自分専用Wikiを構築できるMarkdownエディタ「Obsidian」のモバイル版を使ってみた - GIGAZINE



無料で文章やコードを校正できる「textlint」にブラウザ拡張機能「textlint editor」が登場したので使ってみた - GIGAZINE



無料のMarkdown対応テキストエディタ「novelWriter」使用レビュー - GIGAZINE



無料とは思えない多機能っぷりなWikiインフラ「Wiki.js」レビュー、自前でホスト&外部サービスと連携可能 - GIGAZINE

2022年03月30日 11時40分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.