2023年03月07日 11時50分 ネットサービス

Googleドライブ・Googleドキュメント・Googleスプレッドシート・GoogleスライドのUIが刷新、複数ファイルの共有や削除・並べ替えなどが容易に



Googleが2023年3月6日にGoogleドライブやGoogleドキュメント、Googleスプレッドシート、GoogleスライドのUIが全ユーザーで更新されたことを発表しました。



Google Workspace Updates: Refreshed interface for Google Drive, Google Docs, Google Sheets, and Google Slides

https://workspaceupdates.googleblog.com/2023/03/refreshed-ui-google-drive-docs-sheets-slides.html



New smart canvas innovations in Google Workspace | Google Workspace Blog

https://workspace.google.com/blog/productivity-collaboration/more-flow-less-work-smart-canvas



The new Google Docs and Drive UI starts rolling out today - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/6/23627809/google-docs-drive-ui-update-material



GoogleはオープンソースのデザインシステムであるMaterial Design 3に適合するように設計されたGoogleドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、スライドのUI更新を行いました。



ニュースメディア・The Vergeによると、今回更新されたUIデザインは2022年2月に更新されたGmailの新UIに着想を得たものになっているとのこと。Googleドキュメントやスプレッドシート、スライドでは、「ページ上部にあるシンプルなインターフェースにより、頻繁に使用する操作を素早く選択することが可能」「コメントや背景、ルーラー、グリッド線のユーザーエクスペリエンスが向上」「一部機能の位置が変更」といった更新が行われています。





また、「カスタムビルディングブロック」と呼ばれる追加機能は、組織内で頻繁に使われるコードやテキスト、チェックリストなどをテンプレート化して構築することが可能です。





さらに実際にカレンダー招待を送信する前に下描きが作成できる「カレンダー招待のテンプレート」機能が追加されます。





加えて組織内の合意形成を円滑に行うことができる「絵文字の投票チップ」などが追加される予定です。





Googleドライブにおいては、複数のファイルを一度に共有、ダウンロード、削除することがより簡単になります。Googleドライブ内でファイルにカーソルを合わせた際に共有・ダウンロード・編集などの主要な操作をインラインで表示するようになりました。



またファイルの種類や所有者、最終更新日などの条件でファイルをフィルタリングし、必要なファイルを従来よりも迅速に発見することが可能になります。





UIの更新を行った理由についてGoogleは「Googleドライブなどの製品内で頻繁に使用されるツールを従来よりも強調することで、作業環境の効率化に役立ちます」と述べています。これらの更新は個人用Googleアカウントを持つユーザーだけでなく、Google Workspaceのユーザーも適用されます。



Googleドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、スライドにおけるUIの更新は2023年3月6日から早期リリースが段階的に開始され、3月22日に全機能が正式リリースされる予定です。