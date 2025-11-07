マーク・ザッカーバーグが自宅敷地内に無認可の学校を開設し近隣住民が反発
Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが、過去に自宅の敷地内で私立学校を開設していたことが明らかになりました。この学校は市の許可を得ておらず、近隣住民から苦情が来ていたことも分かっています。
Zuckerberg's Illegal School Shuts Down After Neighbor Revolt | The Tech Buzz
https://www.techbuzz.ai/articles/zuckerberg-s-illegal-school-shuts-down-after-neighbor-revolt
海外メディアが入手した資料によると、ザッカーバーグ氏はMetaの本社があるカリフォルニア州パロアルトで無認可の私立学校を開設し、近隣住民の反対と市当局の指導により後に閉鎖したとのこと。
この学校はビッケン・ベン・スクールと名付けられ、高級住宅街クレセントパークにあるザッカーバーグ氏の自宅敷地内で運営されていました。
・関連記事
マーク・ザッカーバーグがマーク・ザッカーバーグを訴える - GIGAZINE
人知を超えるAI＝超知性を開発する「Meta Superintelligence Labs」の設立をマーク・ザッカーバーグCEOが宣言 - GIGAZINE
抗議団体がザッカーバーグCEOの自宅前で「Facebookは地元警察への資金提供を止めろ」と訴えるデモを実施 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, メモ, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article Mark Zuckerberg opens unauthorized schoo….