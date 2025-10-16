2025年10月16日 09時00分 ピックアップ

【無料マンガ】「作らせて！絵島さん」第10話「まだ話したいのに」本物の絵島さんとAIの絵島さん、何が違う？



◆あらすじ

美術系大学のゲームサークルに所属する絵島あやが抱える悩みの種。サークルの後輩である海堂が、絵島への好意を隠さないでいながら、絵島をヒロインにした恋愛ゲームの制作に熱を上げていた。ときにはエッチな内容まで……

ゲームの「絵島さん」ばかりかわいがる海堂が気に入らない絵島は、現実の自分を見てもらうため、あの手この手で攻勢をしかける。

憧れの女性をゲーム化したい男VSゲームじゃなく自分を見てほしい女のバトルは、2人が疎遠になり休戦中。空虚になってしまった日常に、光りは差す？



マンガを読むには以下の画像をクリック。感想やコメントなどは #作らせて絵島さんまたはマンガ感想フォームまでお願いします！



作らせて！絵島さん 第10話「まだ話したいのに」

1話からイッキに読むには以下をクリック！



第1話「恋愛ゲームを作らせて！」

◆作者プロフィール

べにはあ

https://x.com/emihahaha





◆「作らせて！絵島さん」10話あらすじ

美術系大学のゲームサークルに所属する絵島と海堂。絵島への好意を隠さない海堂は、その無駄な技術力をフル活用して絵島の恋愛ゲームを作り続けていました。





卒業という別れを前にして、まだ関係を深められていなかった絵島と海堂。気持ちばかり高まった結果、海堂は絵島のAIを作っていました。





「ゲームより自分を見てほしい」と主張続けてきた絵島の感情はついに爆発。ぶつかっても結局いちゃいちゃしていた2人の関係に、決定的な亀裂が入ってしまいます。





少し時はたち、新生活を送る絵島。大学のメンバーと久しぶりにコンタクトをとります。





大学時代の後輩たちとの女子会で、「海堂と会いたいけど気まずい」という内心を言い当てられます。





一方の海堂は、絵島AIとたわむれてさみしい日々を埋めていました。大好きな絵島さんのAIと対話しながら、大好きなゲーム作りに没頭できる日々。けれど、ぽっかりと穴が空いたような感覚。





2人の関係はどうなるのか？という第10話の続きは以下から読むことができます。



作らせて！絵島さん 第10話「まだ話したいのに」

また、過去エピソードは以下から読むことができます。



「作らせて！絵島さん」はGIGAZINEマンガ大賞のリモート持ち込みからの連載です。原作脚本や作画、もちろんマンガ作品もいつでも募集中なので、興味がある方はぜひ以下のリンク先から詳細を参照して応募してください。それでは引き続き、よろしくお願いします。



「GIGAZINEマンガ大賞」2025年10月度募集開始＆ゲーム作り大好き男とゲームより自分を見てほしい女の恋愛決戦が佳境なのでまとめてみた - GIGAZINE

