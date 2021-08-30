【無料マンガ】秘密の宮園 第1話「孤独と美少女とアンドロイド」
◆あらすじ
「友達ができない体質」の宮園花音(みやぞのかのん)はある日、自分と同じ名字を持つ少女、宮園凛音(みやぞのりおん)と出会う。
底抜けに明るい凛音の衝撃的な「告白」が、花音の世界を大きく巻き込んでいく……
少女と少女、愛情と運命、百合(ゆり)とSF(サイエンス・フィクション)が織り成す花園、艶やかに開花！
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秘密の宮園 第1話
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◆「秘密の宮園」原作担当・作画担当プロフィール
原作ネーム：すこやか
https://twitter.com/_sukoyaka_
作画：ぼおる
「秘密の宮園」はGIGAZINEマンガ大賞「原作ネーム部門」の応募作品からの連載です。原作脚本や作画、もちろんマンガ作品もいつでも募集中なので、興味がある方はぜひ以下のリンク先から詳細を参照して応募してください。それでは引き続き、よろしくお願いします。
GIGAZINEマンガ大賞
https://manga.gigazine.net/
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