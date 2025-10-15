2025年10月15日 13時12分 ネットサービス

Instagramのティーンアカウントの内容が映画のPG-13基準に



MetaがInstagramの「ティーンアカウント」を刷新し、未成年ユーザーのアカウントにデフォルトで表示される内容が、映画のレイティングシステムで用いられている、13歳未満の鑑賞には保護者の強い注意が必要となる「PG-13」基準と同等になることを明らかにしました。設定次第で、より厳しくすることも可能だとのことです。



Metaは2024年9月から、保護者が安心して未成年者にInstagramを使わせることができる仕組みとして「ティーンアカウント」を導入しました。ティーンアカウントでは、連絡相手や視聴可能なコンテンツに制限があるため、無秩序な利用を防ぐことができます。制限の厳格さは設定で変更することが可能ですが、16歳未満のユーザーは、設定を変更するには保護者の許可が必要でした。



ティーンアカウントは導入以来、何億人もの未成年ユーザーとその保護者に利用されているとのこと。今回のアップデートは、さらに未成年者をしっかりと守るためのもので、今後、Instagramのティーンアカウントで表示されるコンテンツは、デフォルトで映画のレイティングシステムでいう「PG-13」基準と同等になるとのこと。日本で「PG-13」に近い仕組みとしては、映画倫理機構が定めている、小学生の鑑賞時に保護者の助言・指導が必要となる「PG12」があります。



近年の作品では、2020年に公開されて日本映画の興行成績第1位を塗り替えた『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』や、2025年に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』、『国宝』などがPG12で公開されています。



今回のアップデートで、18歳未満のユーザーは自動的に新たに設けられた「13歳以上」の枠に分類されており、保護者の許可なく機能を外すことはできないとのこと。





また、以前からテストしていると報じられていた、未成年ユーザーが年齢を偽って登録しても検出するツールの導入も発表されています。



なお、「PG-13」基準でも刺激が強いと考える保護者のために、もう一段厳格な「限定コンテンツ」設定も設けられています。この設定にした場合、当該ティーンアカウントでは投稿に対するコメントの閲覧・投稿・返信が制限されます。さらに、2026年からはAIとのやり取りにも制限が加わるとのこと。



Metaによると、アメリカの保護者の96％は、自分たちの子どもに適用するかどうかは別として、「限定コンテンツ」という選択肢の存在を評価しているそうです。

