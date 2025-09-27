2025年09月27日 08時00分 サイエンス

COVID-19は血管を老化させる、特に女性で顕著



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が、特に女性において血管の老化を約5年早める可能性があるという研究結果が発表されました。血管は加齢とともに徐々に硬化しますが、COVID-19がこのプロセスを加速させる可能性が示唆されています。



Accelerated vascular ageing after COVID-19 infection: the CARTESIAN study | European Heart Journal | Oxford Academic

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaf430/8236450?login=false





COVID infection ages blood vessels, especially in women, research reveals

https://medicalxpress.com/news/2025-08-covid-infection-ages-blood-vessels.html



フランス・パリ市立大学のローザ・マリア・ブルーノ教授らは、2020年9月から2022年2月にかけて募集された16カ国の2390人の被験者を対象に、新型コロナウイルスの感染歴の有無と心血管系の健康状態の関連性を調査しました。



被験者は、新型コロナウイルスに感染したことがない人、最近感染したが入院しなかった人、新型コロナウイルスによる一般病棟での入院歴がある人、新型コロナウイルスによる集中治療室での入院歴がある人に分類されました。





その上で研究者らは、頸動脈(首)と大腿動脈(足)間の血圧波の伝播速度を測定する装置を用い、各被験者の血管年齢を測定しました。この測定値は頸動脈-大腿動脈脈波伝播速度(PWV)と呼ばれ、数値が高いほど血管の硬さが増し、血管年齢が高いことを示します。



研究者らはさらに、患者の性別、年齢、その他の心血管の健康に影響を与える可能性のある要因などの人口統計学的情報も記録し、関連性を精査しました。



これらの要因を考慮した結果、軽症のCOVID-19患者を含む感染者グループすべてが、感染していない患者と比較して動脈の硬さが増していることを発見しました。この影響は、男性よりも女性で大きく、感染後に息切れや疲労感などが続く「ロングCOVID」の症状を経験した人々でより顕著でした。





軽症かつ女性の患者におけるPWVの平均増加量は0.55メートル/秒で、入院した女性は0.60メートル/秒、集中治療を受けた女性は1.09メートル/秒でした。研究者らは、約0.5メートル/秒の増加は約5歳の加齢に相当し、60歳女性では心血管疾患リスクが3％上昇すると説明しています。



なお、ワクチン接種歴のある人は、未接種者と比べて動脈の硬さが一般的に低く、長期的には感染に伴う血管の老化が安定するか、わずかに改善する傾向が見られたとのこと。





ブルーノ教授は「COVID-19の血管への影響にはいくつかの説明が考えられます。COVID-19は血管内皮に存在するアンジオテンシン変換酵素2という特定の受容体に作用し、この受容体を利用して細胞内に侵入し感染を引き起こしますが、これにより血管機能障害や血管老化の加速が生じる可能性があると考えられます。また、感染防御を担う体内の炎症反応や免疫応答も関与しているかもしれません」と述べました。



男女の差が生じる理由の一つは、免疫システムの違いにある可能性があります。女性は男性より迅速かつ強力な免疫反応を示し、感染から身を守ろうとしますが、この反応で初期感染後の血管への損傷が増大することもあるとのこと。



ブルーノ教授らは今後数年にわたり被験者を追跡調査し、今回確認された血管老化の加速が将来の心臓発作・脳卒中リスク上昇につながるかどうかを明らかにしていくとしています。



ブルーノ教授は「COVID-19は、我々が『早期血管老化』と呼ぶ状態を引き起こすと考えられます。これは、血管が実年齢よりも老化し、心臓病にかかりやすくなる状態です。血管の老化は測定が容易であり、生活習慣の改善、降圧薬やコレステロール低下薬など、広く利用可能な治療法で対処できます。血管老化が加速している人々にとっては、心臓発作や脳卒中のリスクを可能な限り低減することが重要です」と述べました。

