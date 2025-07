悪夢を見る人は75歳までに死亡する確率が悪夢を見ない人より3倍も高い

Why frequent nightmares may shorten your life by years https://theconversation.com/why-frequent-nightmares-may-shorten-your-life-by-years-260008 研究はイギリス認知症研究所のアビデミ・オタイク博士らのチームが 欧州神経学会 で発表したものです。 悪夢は神経変性疾患と長らく結び付けられてきましたが、健康や老化への影響はわかっていませんでした。今回、研究チームは大規模な集団ベースで行われた4つのコホート研究から抽出された26歳から74歳までの成人4196人のデータを分析し、合計18年にわたる追跡調査を行いました。追跡期間中に、227人が75歳未満で「早期死亡」しました。

2025年07月04日

