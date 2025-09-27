2025年09月27日 09時00分 サイエンス

「高齢者が朝食をとるタイミング」が早死にと関連しているかもしれない



食事は人々の健康や幸福の基本となるものであり、食事をする時間が体の機能に影響することもわかっています。国際的な研究チームが行った縦断研究により、「朝食を食べる時間が遅いことと高齢者の早死にが関連している」ことが明らかとなりました。



Meal timing trajectories in older adults and their associations with morbidity, genetic profiles, and mortality | Communications Medicine

https://www.nature.com/articles/s43856-025-01035-x





Meal Timing in Later Life May Matter for Health and Longevity | Mass General Brigham

https://www.massgeneralbrigham.org/en/about/newsroom/press-releases/meal-timing-in-older-adults-health-and-longevity



The Time of Day You Eat in Later Life Could Foreshadow an Early Death : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/the-time-of-day-you-eat-in-later-life-could-foreshadow-an-early-death



マサチューセッツ総合病院ブリガム医療センターなどの研究チームは、1983～2017年にイギリスのニューカッスルとマンチェスターに住んでいた2945人のデータを収集・分析しました。被験者は調査に参加した時点で42～94歳で、健康状態やライフスタイル、食生活に関するアンケートに回答しました。





データを分析した結果、全体的に加齢と共に朝食と夕食の時間が遅くなり、1日の食事時間がより狭い時間帯に集中する傾向がみられました。そして、食事時間が遅くなることは、身体的および精神的な健康状態の悪化と関連していました。



また、あらゆる原因で死亡する全死亡リスクの上昇と朝食時間の遅れの間に、有意な関連性があることも示されました。具体的には、被験者が朝食をとるのが1時間遅くなるごとに、研究期間中の死亡率が8～11％も上昇したとのことです。



論文の筆頭著者である栄養学者のハッサン・ダシュティ氏は、「私たちの研究結果は高齢者が食事をする時間、特に朝食のタイミングの変化が、彼らの全体的な健康状態を容易に監視する指標になる可能性があると示唆しています」と述べています。





重要なのは、研究チームは朝食を遅く食べると早死にする、あるいは朝食の時間を早めると長生きできると言っているわけではないという点です。実際に研究チームは、朝食が遅くなるから早死にするのではなく、「年齢を重ねて健康状態が悪化すると朝食の時間が遅くなる」のだと考えています。



たとえば、健康状態の悪化は睡眠不足や睡眠障害につながり、朝早く起きるのが難しくなった結果として朝食の時間が遅れる可能性があります。また、健康状態が悪化したことで日常動作や家事が難しくなり、朝食を食べ始めるのが遅れてしまうということもあり得ます。



今回の研究結果は、食生活を調べることによって健康面のリスクが高い高齢者を特定したり、若者と高齢者に食習慣の変化が及ぼす影響の違いを理解したりする上で役立ちます。ダシュティ氏は、「患者と医療従事者は食事時間の変化を早期の警告サインと捉え、潜在的な身体的・精神的健康問題の有無を調査する手がかりとすることができます」と述べました。

