Google Pixelとセキュリティ特化型OS「GrapheneOS」を警察が安直に犯罪者に結び付けているとOS公式が猛反論

そして、OSの中でよく使われるのが、プライバシー保護に焦点を当てたOS「GrapheneOS」です。犯罪集団は、PIN入力を複数回失敗したり、リモートでのリセットを試みたりすると、中身が完全に消去されるような構成で使用しているそうです。 暗号化を破ることは不可能なため、警察は「 トロイの木馬 」を使用するほど。そして警察は「麻薬密売人がよく使用している」という理由で、Pixelを使っている人の身元調査を始めたと報じられています。 GrapheneOS搭載のPixelを使用していたことがあるという、ニュースサイト・Android Authorityのカルヴィン・ワンケデ氏は「GrapheneOSはGoogleのサービスを含まないのに、Playストアを簡単にインストールでき、ほとんどのアプリが問題なく動作した」と述べ、PixelのOSをGrapheneOSに置き換えたときのことを「変革的体験」と表現。犯罪者のように見られることへの不快感を示しました。 Cops say criminals use a Google Pixel with GrapheneOS — I say that’s freedom https://www.androidauthority.com/why-i-use-grapheneos-on-pixel-3575477/ GrapheneOSの公式アカウントも、「ヨーロッパの独裁政権や、政権を支持するメディアで、GrapheneOSやPixelを犯罪者向け製品であるかのような誤った表現が使われていますが、GrapheneOSはこれらの勢力が全員に強要しようとしている『大規模監視警察国家』に反対しています」と反応。

・関連記事

AndroidベースのカスタムOS「/e/OS」搭載でGoogleに個人情報を送信しないスマートフォン「Murena One」登場 - GIGAZINE



Google純正スマホPixelシリーズにおけるブートローダーのロック解除はインターネット接続が必須だが通信内容は不明 - GIGAZINE



「世界で最も安全なAndroidスマートフォン」をうたうプライバシー重視のスマホ「NitroPhone 2/Pro」が登場 - GIGAZINE



2025年07月25日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article OS official strongly refutes that police….