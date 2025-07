6万人以上ものスパイウェアユーザーの情報をSQLインジェクションで読み取ることに成功したという報告

Data breach reveals Catwatchful 'stalkerware' is spying on thousands of phones | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/02/data-breach-reveals-catwatchful-stalkerware-spying-on-thousands-android-phones/ デイグル氏は、Android向けにリリースされているスパイウェアアプリの「Catwatchful」の調査を行いました。このCatwatchfulは「子どもを監視するためのツール」という名目で、無許可でスマートフォン内にある写真やメッセージ、位置情報、マイク音声、カメラ映像を秘密裏に収集していました。 デイグル氏は無料トライアルアカウントを作成する過程で、ユーザー情報が Firebase と「catwatchful.pink」というドメインのカスタムデータベースの2か所に登録されることに気付きました。

2025年07月09日

You can read the machine translated English article Report that information of more than 60,….