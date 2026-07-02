EUが推進するデジタル身分証明システム「デジタルIDウォレット」はGoogleやAppleの独占を強化するとの指摘
EUではスマートフォンなどのデバイスを使い、人々のデジタルID・住所・年齢・資格情報などを保存・管理する「デジタルIDウォレット」の導入を進めています。そんなデジタルIDウォレットが、EUが非難しているはずの「GoogleやAppleといった巨大テクノロジー企業の独占」を強化してしまうと、テクノロジーや社会について研究しているWaag Futurelabが指摘しました。
Waag | European digital ID wallets are a gift to Google and Apple
https://waag.org/en/article/european-digital-id-wallets-are-gift-google-and-apple/
EUのデジタルIDウォレットは、EU市民の属性情報や資格情報を保存・管理し、オンラインおよび対面での安全かつ確実な身分証明を可能にするものです。EU市民はデジタルIDウォレットを利用して政府系のサービスにアクセスしたり、オンラインで年齢確認を行ったりできるとされています。
ところがWaag Futurelabは、デジタルIDウォレットには「GoogleやAppleのセキュリティサービスに依存している」という問題があると指摘。GoogleのセキュリティサービスであるGoogle Play Integrity APIを例に挙げて、Googleのサービスに依存することの問題点について説明しています。
Google Play Integrity APIはGoogleが開発者向けに無料で提供しているソフトウェアです。開発者はこのAPIを使うことで、特定のアプリが「正規の認証済みAndroidデバイス」上で動作しているかどうかを確認し、モバイルデバイスの信頼性を検証可能。これにより、ボットによる不正行為や銀行アプリにおける詐欺行為、ゲームアプリにおけるチート行為などを軽減できるとのこと。
しかし、Google Play Integrity APIは検証の過程で、デバイスがGoogleのライセンスを受けたAndroidバージョンを実行しているかどうかも確認し、ライセンスを受けていない代替OSを潜在的なセキュリティリスクとして扱います。また、アプリについてもGoogle Playストア経由でインストールされたものかどうかを確認しているほか、ユーザーにGoogleアカウントでのサインインを要求するように設計されています。
Waag Futurelabは、Google Play Integrity APIのこうした挙動は大企業の独占を防ぐEUのデジタル市場法(DMA)に違反していると指摘。また、AndroidのHardware Attestation APIを使用すればGoogleサービスの使用やポリシーの順守を強制せずに、ハードウェアベースのセキュリティチェックを提供できるとしています。
それにもかかわらず、オランダやイタリアのデジタルIDウォレット開発者らはGoogle Play Integrity APIを実装しています。そのため、Androidの代替OSであるe/OSやGrapheneOSのユーザーは、デジタルIDウォレットにアクセスできなくなってしまう可能性があるとのこと。
Waag Futurelabは、デジタルIDウォレットでGoogle Play Integrity APIを使用することは、開放性・包括性・技術主権といった価値観に基づいたデジタル公共インフラ構築を目指すEUの野心と矛盾しており、相互運用性が重要なデジタルIDウォレットの規制にも反していると指摘。「デジタルIDウォレットは重要な公共サービスにアクセスするための公共インフラです。そのため、さまざまなデバイスやOS間で相互運用性を維持し、ベンダーロックインから解放されるべきです」と主張しています。
デジタルIDウォレットにまつわる問題の一部は、ウォレット設計のガバナンスの欠如にあるとのこと。EUはデジタルIDウォレットに関するアーキテクチャ参照フレームワークを提供しており、この中ではGoogle Play Integrity APIの使用を義務づけてこそいないものの、推奨しているそうです。そのため、スイスなど一部の国ではHardware Attestation APIを使用している一方、オランダやイタリアはGoogle Play Integrity APIを使用するという一貫性を欠いた状態になっています。
Waag Futurelabは、「EUがデジタル自律性を真剣に追求するのであれば、アーキテクチャ参照フレームワークからGoogleとAppleの認証を完全に排除し、オープンなハードウェアベースの認証メカニズムを義務付けるべきです。スイスのような国々は、Google Play Integrityの利用が正当化されないこと、そして他の解決策が存在することを示しています」と述べました。
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