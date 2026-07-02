2026年07月02日 10時46分 AI

xAIが「人間の声をクローンしたAIコールセンター」をノーコードで作成できる「Voice Agent Builder」をリリース



xAIがコーディング不要で音声エージェントを作成できる「Voice Agent Builder」を2026年7月1日にリリースしました。あらかじめ用意された80種類以上の声色を使用して独自の音声エージェントを構築しコールセンターなどで活用できるほか、自分で用意した人間の音声をクローンさせることもできます。



Voice Agent Builder: Create Your Own Voice Agent in Under 2 Minutes | xAI

https://x.ai/voice



Introducing the Voice Agent Builder | xAI

https://x.ai/news/grok-voice-agent-builder





Introducing Voice Agent Builder: a no-code platform to create human-like voice agents with Grok Voice.



Available today at $0.05 / min.https://t.co/kUkF7zqvfR pic.twitter.com/OCIq1oDYar — xAI (@xai) July 1, 2026



Voice Agent BuilderはxAIの音声会話エージェントAIモデル「Grok Voice Think Fast 1.0」を用いて独自の音声会話エージェントを作成できるツールです。



xAIの音声会話エージェントAI「Grok Voice Think Fast 1.0」が登場 - GIGAZINE





Grok Voice Think Fast 1.0はGoogleのGemini 3.1 Flash LiveやOpenAIのGPT Realtime 1.5よりも高品質な音声を生成可能。





日本語での会話にも対応しています。日本語音声の例は以下の通り。



xAIの音声会話エージェントAI「grok-voice-think-fast-1.0」の声とは？ - YouTube





Grok Voice Think Fast 1.0は「カスタマーサポート」や「予約窓口」といった任意の機能を持った音声エージェントの作成に利用可能でしたが、実際にエージェントを構築するには複雑な作業が必要でした。Voice Agent Builderはノーコードの音声エージェント作成ツールで、コーディング不要で音声エージェントを用いた自動コールセンターを構築できます。





Voice Agent Builderではあらかじめ80種類以上の声色が用意されており、好みの声色を選択できます。また、「2分以上の同一人物の音声」を用意して実在する人物のクローン音声を作成することもできます。





また、音声エージェントをNotionやGmailといった外部ツールと連携させることで、「予約コールセンターを構築して、顧客との通話内容をもとにGoogleカレンダーに予約情報を登録して確認メールを送信する」「サポート窓口を構築して、APIリクエストによって注文状況確認や払い戻しなどを実行する」といった自動化が可能です。





Voice Agent Builderはベータ版としてリリースされており、音声AIモデルのAPI料金は1分当たり0.05ドル(約8.13円)です。また、アカウントを作成すると音声エージェント用の電話番号が1つ発行されます。

