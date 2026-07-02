xAIが「人間の声をクローンしたAIコールセンター」をノーコードで作成できる「Voice Agent Builder」をリリース
xAIがコーディング不要で音声エージェントを作成できる「Voice Agent Builder」を2026年7月1日にリリースしました。あらかじめ用意された80種類以上の声色を使用して独自の音声エージェントを構築しコールセンターなどで活用できるほか、自分で用意した人間の音声をクローンさせることもできます。
Voice Agent Builder: Create Your Own Voice Agent in Under 2 Minutes | xAI
https://x.ai/voice
Introducing the Voice Agent Builder | xAI
https://x.ai/news/grok-voice-agent-builder
Introducing Voice Agent Builder: a no-code platform to create human-like voice agents with Grok Voice.— xAI (@xai) July 1, 2026
Available today at $0.05 / min.https://t.co/kUkF7zqvfR pic.twitter.com/OCIq1oDYar
Voice Agent BuilderはxAIの音声会話エージェントAIモデル「Grok Voice Think Fast 1.0」を用いて独自の音声会話エージェントを作成できるツールです。
xAIの音声会話エージェントAI「Grok Voice Think Fast 1.0」が登場 - GIGAZINE
Grok Voice Think Fast 1.0はGoogleのGemini 3.1 Flash LiveやOpenAIのGPT Realtime 1.5よりも高品質な音声を生成可能。
日本語での会話にも対応しています。日本語音声の例は以下の通り。
xAIの音声会話エージェントAI「grok-voice-think-fast-1.0」の声とは？ - YouTube
Grok Voice Think Fast 1.0は「カスタマーサポート」や「予約窓口」といった任意の機能を持った音声エージェントの作成に利用可能でしたが、実際にエージェントを構築するには複雑な作業が必要でした。Voice Agent Builderはノーコードの音声エージェント作成ツールで、コーディング不要で音声エージェントを用いた自動コールセンターを構築できます。
Voice Agent Builderではあらかじめ80種類以上の声色が用意されており、好みの声色を選択できます。また、「2分以上の同一人物の音声」を用意して実在する人物のクローン音声を作成することもできます。
また、音声エージェントをNotionやGmailといった外部ツールと連携させることで、「予約コールセンターを構築して、顧客との通話内容をもとにGoogleカレンダーに予約情報を登録して確認メールを送信する」「サポート窓口を構築して、APIリクエストによって注文状況確認や払い戻しなどを実行する」といった自動化が可能です。
Voice Agent Builderはベータ版としてリリースされており、音声AIモデルのAPI料金は1分当たり0.05ドル(約8.13円)です。また、アカウントを作成すると音声エージェント用の電話番号が1つ発行されます。
・関連記事
xAIの音声会話エージェントAI「Grok Voice Think Fast 1.0」が登場 - GIGAZINE
日本語対応の音声クローンAI「ZONOS2」が登場、トランプ大統領の声でエヴァンゲリオンについて語らせるデモもあり - GIGAZINE
Grok 4.5は1.5兆パラメーターの基盤モデルをCursorのデータで追加学習したものでSpaceXとTesla社内でベータテスト中 - GIGAZINE
xAIが動画生成AI「Grok Imagine Video 1.5」を一般提供開始、高速モデルの「Grok Imagine Video 1.5 Fast」も登場 - GIGAZINE
SpaceXがCursorを600億ドル(約9兆6000億円)相当の株式交換で買収へ - GIGAZINE
GrokでWord・Excel・PowerPointを操作できる拡張機能が登場 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article xAI has released 'Voice Agent Builder,' ….