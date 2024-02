2024年02月27日 10時54分 モバイル

Appleの「iPhoneでのPWA廃止」についてEUの規制当局が調査を開始したとの報道



2024年2月、Appleは突如欧州連合(EU)でiOSにおけるPWAサポートを廃止しました。AppleのPWAサポート廃止について、EUの規制当局が調査を開始したことが報じられています。



EU seeks to investigate Apple over cutting off web apps

https://www.ft.com/content/d2f7328c-5851-4f16-8f8d-93f0098b6adc



Apple’s decision to drop iPhone web apps comes under scrutiny in the EU - The Verge

https://www.theverge.com/2024/2/26/24083511/apple-eu-investigation-web-app-support





2024年2月、Appleが提供するiPhone向けOSである「iOS」の最新ベータ版であるiOS 17.4ベータで、「プログレッシブウェブアプリ(PWA)」のサポートが削除されていることが発覚。ただし、PWAのサポートが削除されているのはヨーロッパのユーザーのみだったため、海外メディアは「ヨーロッパのデジタル市場法(DMA)が要因」と推測しました。



AppleがiOS 17.4のベータ版でPWAのサポートを削除していることが明らかに - GIGAZINE





その後、Appleは正式にEUのデジタル市場法(DMA)に準拠するためPWAを削除したことを認めています。AppleはDMAに準拠するためにEU圏でのApp Store以外のアプリストアを経由したサイドローティングや、App Store外の決済などを認めています。この他、AppleはiOS向けのウェブブラウザアプリでWebkit以外のブラウザエンジンを許可しており、これがPWAサポート廃止の主な要因になっていると指摘されています。



AppleがiOSからPWAのサポートを削除したことを認める、デジタル市場法への対応で影響はEU圏のユーザーに限定 - GIGAZINE





AppleはEUでのPWAサポート廃止について、規制当局から捜査を受ける可能性があると経済紙のFinancial Timesが報じました。報道によると、EUの政策執行機関である欧州委員会(EC)は、Appleとアプリ開発者に対してPWAサポート廃止に関する評価を行うために必要な情報を提供するよう要請を送ったそうです。



ECがAppleのPWAサポート廃止について調査を始めたという報道に対して、ECの報道官であるLea Zuber氏は「我々はAppleを含むすべてのゲートキーパーのコンプライアンスパッケージを検討しています。その文脈で、我々は特にPWAの問題を調査しており、我々の評価に役立つ情報を提供してくれるAppleとアプリ開発者に情報要求を送信していることを認めます」と海外メディアのThe Vergeにコメントしています。





The VergeはAppleにも今回の件についてコメントを求めていますが、Appleからは「欧州連合で配布されているアプリの最新情報」という開発者向けのサポートページのリンクが送信されてきたそうです。なお、このサポートページにはEUのDMAに準拠するべくAppleがiOSやSafari、App Storeに変更を加えたことが記されています。



Update on apps distributed in the European Union - サポート - Apple Developer

https://developer.apple.com/jp/support/dma-and-apps-in-the-eu/





なお、AppleはPWAをサポートするには「全く新しい統合アーキテクチャ」を構築する必要があると主張しているものの、「DMAの他の要求を考慮すると、新しい統合アーキテクチャを構築するというアイデアは現実的ではなかった」と指摘しています。この他、AppleはPWAサポートを廃止した理由として、「ユーザーの採用率が非常に低いこと」と「潜在的なセキュリティリスクが存在すること」も挙げました。



ただし、アプリ開発者はAppleのPWAサポート廃止に反発しており、オープンウェブを推進する非営利団体・Open Web Advocacyも独自の調査を実施しており、調査内容をECに提出する予定です。