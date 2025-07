自動運転「Waymo」の元エンジニアが建設を自動化するスタートアップ「Bedrock Robotics」を立ち上げる

Ex-Waymo engineers launch Bedrock Robotics with $80M to automate construction | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/16/ex-waymo-engineers-launch-bedrock-robotics-with-80m-to-automate-construction/ ソフマン氏はWaymoの自動運転プログラムを率いていた人物で、主にロボタクシーとロボトラックの訓練に従事していました。こうした自動運転車には、既存のロボティクス工学に機械学習の手法を組み合わせたシステムが採用され、予測不能な都市の道路を安全に走行するためのノウハウを積み重ねていったそうです。

2025年07月17日 22時00分00秒 in Posted by log1p_kr

