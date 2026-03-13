2026年03月13日 11時20分 乗り物

Uberが日産とロボタクシー分野での提携を発表、日本における初のパートナーシップ



配車サービスやフードデリバリーを展開するUberが、AI技術パートナーとしてイギリスの自動運転技術企業のWayve、自動車メーカーパートナーとして日産と協力し、日本における初の自動運転車パートナーシップを締結したことを発表しました。2026年後半には東京でのロボタクシー実証実験が予定されています。



Uber Technologies, Inc. - Wayve, Uber and Nissan Announce Collaboration on Robotaxis

https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2026/Wayve-Uber-and-Nissan-Announce-Collaboration-on-Robotaxis/default.aspx





Wayve、Uber、日産がロボタクシーでの協業を発表

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/260312-01-j



この計画では、WayveのエンドツーエンドのAI自動運転システムを日産のベース車両に統合し、Wayve AIドライバーを搭載してUberの配車プラットフォームに接続し、ロボタクシーと交通手段を求める個人をマッチングさせることを目標としています。初期段階では、車両は訓練を受けた安全オペレーターを乗せてUberネットワーク上で運行され、乗客はロボタクシーサービスを体験することができます。





WayveとUberはロンドンなど世界10都市以上でロボタクシーの展開を計画しており、今回の件はUberにとって日本における初の自動運転車パートナーシップとなります。東京は交通量が多く道路のレイアウトが複雑で、なおかつ安全基準が高いため、自動運転市場としては世界で最も厳しい市場の1つと言われています。今回のパートナーシップにより、厳しい環境でも最先端の安全で信頼性の高いロボタクシーサービスを展開することが目標とされています。



パートナーシップの発表に合わせて、日産「リーフ」をベースとしたロボタクシーの試作車も初公開されました。





Wayveの共同創設者兼CEOであるアレックス・ケンドール氏は「東京でロボタクシーを導入することは、先進的な交通・移動市場のAIロボット技術を広げるための重要な一歩となります。私たちは2025年初頭から日本各地で技術実証を行い、日本特有の道路環境において豊富な経験を積んできました。Uberおよび日産と提携し、ロボタクシーの実証実験を開始することで、この技術を責任ある形で導入し、学習と拡大を継続していくことができます」と述べています。



日産の社長兼CEOであるイヴァン・エスピノサ氏は「日産は、交通サービスのイノベーションにおける新たな章において、Wayveとの協業を誇りに思います。Wayveとの協業により、日産の一般車両ポートフォリオ全体に先進AI技術を統合し、強固な基盤を築いてきました。このパートナーシップをさらに発展させ、WayveのAI技術、Uberのネットワーク、そして日産の車を融合させたロボタクシーの東京での実証実験を開始できることを大変嬉しく思います。日産のビジョンは、モビリティインテリジェンスを日常生活にもたらすことであり、この取り組みは、その野心を現実世界のアプリケーションに具体化していく過程を反映するものだと確信しています」とコメントしました。



UberのCEOであるダラ・コスロシャヒ氏は「自動運転モビリティはUberプラットフォームにおいてますます重要な要素となりつつあります。Wayveとの協業を拡大し、日産と連携して東京にロボタクシーサービスを導入できることを大変嬉しく思います。ロンドンでの実証実験に続き、東京にも進出し、世界の大都市で新しく現代的な移動手段を提供できることを楽しみにしています。これは日本という重要な市場において、イノベーションによってドライバー不足の解消と都市交通の未来を支えることができる、私たちの長期的なコミットメントを反映するものでもあります。Uberの目標は、Uberアプリを通じてシームレスなアクセスを提供し、乗客の皆様により多くの移動手段を提供することです」と述べています。



Uberは関係当局と緊密に連携しながら、日本で認可を受けたタクシーパートナーを通じてサービスを開始する予定で、記事作成時点ではパートナーを選定中となっています。

