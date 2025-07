Microsoftは国防総省のシステム保守に中国人エンジニアを投入しており機密性の高いデータがハッキングの危機にさらされている

アメリカと中国の政治的・経済的対立が深まる中で、アメリカ政府は中国政府の指示を受けた中国系ハッカーの攻撃を警戒しています。ところが、Microsoftは「digital escorts(デジタル・エスコート)」という政府内でもあまり知られていないプログラムに基づき、国防総省のシステム保守に中国人エンジニアを投入していると、非営利報道機関のProPublicaが報じました。 Microsoft “Digital Escorts” Could Expose Defense Dept. Data to Chinese Hackers — ProPublica https://www.propublica.org/article/microsoft-digital-escorts-pentagon-defense-department-china-hackers

・関連記事

中国ハッキンググループがアメリカ政府組織のメールボックスに不正アクセスしたと判明 - GIGAZINE



Microsoftが中国に住む数百人の従業員をアメリカや同盟国に移転させようと試みていることが判明 - GIGAZINE



Microsoftが中国の従業員に「AndroidではなくiPhoneを使うこと」と通告 - GIGAZINE



ハッカー集団「ボルト・タイフーン」の背後に中国政府がいるというアメリカ政府とMicrosoftの主張を中国側が「自作自演の茶番」だと否定 - GIGAZINE



中国企業がAmazonやMicrosoftのクラウドを通じてアメリカのハイエンドGPUにアクセスしているとの報道 - GIGAZINE



Microsoftは北朝鮮・ロシア・中国によるスパイ行為に悪用された8年前のショートカットエクスプロイトを修正していない - GIGAZINE



Microsoftの消費者署名キーが中国系ハッカー集団に盗まれる、Microsoftのクラウドサービス全般が影響下に - GIGAZINE



2025年07月16日 13時55分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Microsoft has deployed Chinese engineers….