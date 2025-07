DOGE職員がGitHubにxAI内部での使用を目的としたプライベートAPIキーを投稿、誰でもxAIのAIモデルに直接アクセスできるようになっていたことが発覚

イーロン・マスク氏により主導された 政府効率化省(DOGE) に務めている25歳のマルコ・エレズ氏は、 社会保障局 や財務省、司法省、国土安全保障省の機密データベースへのアクセスを許可されています。そんなエレズ氏が、マスク氏のAI企業であるxAIが開発した40以上の大規模言語モデル(LLM)に誰でも直接アクセスできるようになる秘密鍵をうっかり公開したことが明らかになりました。 DOGE Denizen Marko Elez Leaked API Key for xAI – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2025/07/doge-denizen-marko-elez-leaked-api-key-for-xai/

・関連記事

2025年07月16日 14時39分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

