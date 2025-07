ローマ教皇レオ14世にポケモンカードへのサインを求めた結果

2025年5月に第267代ローマ教皇となった レオ14世 が、ポケモンファンが持参したポケモンカードにサインしたことがインターネット上で話題となっています。 Pope Leo XIV signs Pokémon fan’s Popplio card | Polygon https://www.polygon.com/culture/611394/pokemon-popplio-pope-leo-card-autograph Pokemon Fan Gets Pope Leo XIV To Bless Popplio Card https://kotaku.com/pope-leo-xiv-pokemon-card-autograph-popplio-meme-1851785788 現地時間の2025年7月5日、2025年 聖年 の一環として、レオ14世はヨーロッパ各地から来訪者を迎え交流会を開きました。この中にはデンマーク・コペンハーゲン教区の若者グループも含まれており、その中のひとりであるポケモンファンの ReptileCake さんが、レオ14世との謁見でポケモンカードにサインをもらいました。 ReptileCakeさんは自身の体験をReddit上で共有しています。

2025年07月09日 12時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Asking Pope Leo XIV to sign a Pokemon ca….