AppleがiPhoneやiPadの耐久性テストを実施する研究所の詳細が明らかに

Appleは WWDC25 において、調査会社の Counterpoint を含む一部の参加者に、耐久性の高い製品を開発するための「耐久性テスト」の一部を公開しました。Counterpointによると、Appleがハードウェアの厳格なテストを行うために運営している200か所の研究所のうちのひとつを訪問したとのことです。 The Unseen Grind: A Visit to Apple’s Durability Lab https://www.counterpointresearch.com/insight/the-unseen-grind-a-visit-to-apples-durability-lab/ AppleはiPhoneなどの自社製品の耐久性をテストするべく多大な努力を払っており、その結果、iPhoneのリファービッシュ品は市場においてAndroidスマートフォンよりも 40%も高い価値を維持している とCounterpointは指摘しています。また、AppleはAndroidよりもソフトウェアおよびセキュリティアップデートを長く配信していることで知られています。これらにより、Appleデバイスは中古品やリファービッシュ品でも高い人気を維持できるようになっているとCounterpointは指摘。 実際、iPhoneは世界のリファービッシュスマートフォン市場で56%以上のシェアを占めているそうです。また、Mac、iPad、Apple Watch、AirPodsといった他のApple製品も同様にリファービッシュ市場で高いパフォーマンスを示しているとCounterpointは指摘しました。

2025年07月06日 12時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Details of Apple's lab where it test….