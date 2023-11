MacはUSB-Cポートで液体を検出するとAppleに通知するシステムをmacOS Sonoma 14.1から導入

Apple製品のうちiPhoneやApple Watchなどは耐水性能を有していますが、Apple製品向けの修理サービスである AppleCare では、 液体による損傷は保証対象外 となっています。iPhoneやiPodなどでは液体によって損傷したかどうかを調べるために液体侵入インジケータが端末内に存在しているのですが、最新版のmacOS Sonoma 14.1ではUSB-Cポートで液体を検出した場合、Appleに通知を送るシステムが追加されていることが明らかになりました。 Macs can now detect liquids in USB-C ports https://9to5mac.com/2023/11/03/macs-liquids-detected-in-usb-c-ports/

2023年11月04日

